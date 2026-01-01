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Rekam XTS1215 сменная импульсная лампа до 1500 Дж
Rekam XTS1215 сменная импульсная лампа до 1500 Дж
Rekam XTS1215 сменная импульсная лампа до 1500 Дж

Rekam XTS1215 сменная импульсная лампа до 1500 Дж

Rekam
Артикул: DAN-4589

Сменная импульсная лампа Rekam XTS1215 до 1500 Дж.

Кольцевая газоразрядная импульсная лампа. Мощность - до 1500 Дж. Предназначена для работы с приборами серии Promo, Master и Evolution. Кольцевая форма лампы позволяет использовать встроенный отражатель, внешний рефлктор и софтбокс.

Описание

Rekam XTS1215 сменная импульсная лампа до 1500 Дж

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