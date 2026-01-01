Rekam XTS1215 сменная импульсная лампа до 1500 Дж

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Сменная импульсная лампа Rekam XTS1215 до 1500 Дж.
Кольцевая газоразрядная импульсная лампа. Мощность - до 1500 Дж. Предназначена для работы с приборами серии Promo, Master и Evolution. Кольцевая форма лампы позволяет использовать встроенный отражатель, внешний рефлктор и софтбокс.
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