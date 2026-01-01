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Rekam HL-PC01F стеклянный защитный колпак матовый для галогенного осветителя Rekam HaloLight 1000 Su

Rekam HL-PC01F стеклянный защитный колпак матовый для галогенного осветителя Rekam HaloLight 1000 Su

Rekam
Артикул: DAN-0325

Rekam HL-PC01F – специальный защитный колпак для галогенного осветителя Rekam HaloLight 1000 Su. Изготовлен из термостойкого матового стекла. Не влияет на цветовую температуру.

Описание

Rekam HL-PC01F стеклянный защитный колпак матовый для галогенного осветителя Rekam HaloLight 1000 Su

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