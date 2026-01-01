Rekam HL-PC01F стеклянный защитный колпак матовый для галогенного осветителя Rekam HaloLight 1000 Su

Арт. VBR-412Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Наличие
более 10 шт
Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam HL-PC01F – специальный защитный колпак для галогенного осветителя Rekam HaloLight 1000 Su. Изготовлен из термостойкого матового стекла. Не влияет на цветовую температуру.
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Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.