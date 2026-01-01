Артикул: MTG-2014

Rekam FL175W лампа флуоресцентная. Цветовая температура 5500 °К - дневной свет, совпадающий с солнечным светом при облачной погоде и светом, излучаемым импульсными студийными осветителями. Лампа оснащена системой плавного запуска: на максимальные цветовую температуру и яркость данная флуоресцентная лампа выходит после 2-3 минут работы (время разогрева наполняющего лампу инертного газа). Мощность: 175 Ватт, Цоколь: E27, Цветовая температура: 5500 °К.