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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam FL-155W лампа флуоресцентная. Цветовая температура 5500 °К - дневной свет, совпадающий с солнечным светом при облачной погоде и светом, излучаемым импульсными студийными осветителями. Лампа оснащена системой плавного запуска: на максимальные цветовую температуру и яркость данная флуоресцентная лампа выходит после 2-3 минут работы (время разогрева наполняющего лампу инертного газа). Мощность: 155 Ватт, Цоколь: E27, Цветовая температура: 5500 °К.
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