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Rekam CO1T S стеклянный защитный колпак с резьбой

Rekam CO1T S стеклянный защитный колпак с резьбой

Rekam
Артикул: DAN-0574

Rekam CO1T S – стеклянный прозрачный защитный колпак с резьбой. Используется для предотвращения механических повреждений лампового узла студийных импульсных осветителей Rekam серий Master Pro и ProfiLight.

Описание

Rekam CO1T S стеклянный защитный колпак с резьбой

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