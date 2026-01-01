Rekam CO1T S стеклянный защитный колпак с резьбой

Арт. DAN-5978

Фон бумажный FST 1035 BABY PINK розовый, размер - 2,72х11 м.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе шириной 2,75 м. Размер - 2,72х11 м.