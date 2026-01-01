Rekam CO1T S стеклянный защитный колпак с резьбой

Colorama CO110 Lilac – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – сиреневый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam CO1T S – стеклянный прозрачный защитный колпак с резьбой. Используется для предотвращения механических повреждений лампового узла студийных импульсных осветителей Rekam серий Master Pro и ProfiLight.
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Colorama CO110 Lilac – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – сиреневый.
Фон бумажный FST 1035 BABY PINK розовый, размер - 2,72х11 м.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе шириной 2,75 м. Размер - 2,72х11 м.
Fotokvant WT4-63 – четырехканальный радиосинхронизатор с разъемом 6,3 мм. Комплект состоит из передатчика и приемника. Синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер.
Osram (64575) – галогенная кварцевая лампа. Предназначена для приборов серий HaloLight, HaloPro, Promo, Master, Evolution.
Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. Мощность – 1000W, цоколь G 6,35.