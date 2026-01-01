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Profoto (102007) лампа моделирующего света 500 Вт 120 В Е11

Profoto (102007) лампа моделирующего света 500 Вт 120 В Е11

Profoto
Артикул: NVF-7913

Profoto (102007) – галогенная лампа моделирующего света, максимальной мощностью 500 Вт. Цоколь E11. 

Описание

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.

Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 500
  • цветовая температура, К – 3200
  • цоколь – E11
  • средний срок эксплуатации, ч – 300

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