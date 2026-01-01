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Profoto (101537) стеклянный защитный колпак

Profoto (101537) стеклянный защитный колпак

Profoto
Артикул: NVF-7912

Profoto (101537) – прозрачный, стеклянный, защитный колпак (пайрекс) с УФ-покрытием. без коррекции цветовой температуры. Максимальная мощность пилотной лампы 250W. Предназначен для использования с генераторными головами ProHead, Pro-B, Acute/D4 и AcuteB.

Описание

Profoto (101537) стеклянный защитный колпак

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