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Profoto (101536) стеклянный защитный колпак ProHead Pro-B Acute 4 и AcuteB

Profoto (101536) стеклянный защитный колпак ProHead Pro-B Acute 4 и AcuteB

Profoto
Артикул: NVF-7911

Profoto (101536) – прозрачный, стеклянный, защитный колпак (пайрекс) с УФ-покрытием. Коррекция цветовой температуры +300 Кельвинов. Максимальная мощность пилотной лампы 250W. Предназначен для использования с генераторными головами ProHead, Pro-B, Acute/D4 и AcuteB.

Описание

Profoto (101536) стеклянный защитный колпак ProHead Pro-B Acute 4 и AcuteB

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