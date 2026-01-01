Profoto (101535) стеклянный защитный колпак ProHead Pro-B Acute D4 и AcuteB

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto (101535) – матовый, стеклянный, защитный колпак (пайрекс) с УФ-покрытием. Коррекция цветовой температуры -600 Кельвинов. Максимальная мощность пилотной лампы 250W. Предназначен для использования с генераторными головами ProHead, Pro-B, Acute/D4 и AcuteB.
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