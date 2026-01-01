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Kinoflo T8/32W люминесцентная лампа 3200K

Kinoflo T8/32W люминесцентная лампа 3200K

Kinoflo
Артикул: DAN-5581

Люминесцентная лампа Kinoflo T8/32W, цветовая температура - 3200 K.

Сменная люминесцентная лампа для осветителей. Лампа трубчатая с цветовой температурой 5400K, коэффициент CRI - 92.

Описание

Характеристики:

  • длина - 1200 мм
  • диаметр - 26 мм
  • цветовая температура - 5400 K
  • коэффициент CRI - 92
  • цоколь - G13, Bi-Pin
  • мощность - 32 Вт
  • световой поток - 2080 Лю

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