Kinoflo T8/32W люминесцентная лампа 3200K

Характеристики:
- длина - 1200 мм
- диаметр - 26 мм
- цветовая температура - 5400 K
- коэффициент CRI - 92
- цоколь - G13, Bi-Pin
- мощность - 32 Вт
- световой поток - 2080 Лю
Москва
Малая Семеновская 3с6
Люминесцентная лампа Kinoflo T8/32W, цветовая температура - 3200 K.
Сменная люминесцентная лампа для осветителей. Лампа трубчатая с цветовой температурой 5400K, коэффициент CRI - 92.
Характеристики:
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