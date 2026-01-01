Характеристики:
- цоколь - G13, Bi-Pin
- требования к электропитанию - 220-240 В
- тип лампы - люминесцентная
- мощность - 75 Вт
- световой поток - 3350 лм
- коэффициент CRI - 95
- световая температура - 3200 К
- диаметр - 38 мм
- длина - 1200 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Люминесцентная лампа Kinoflo T12/75w 3200K 4ft (488-K32-S).
Люминесцентная лампа для осветителей постоянного света. Световая температура - 3200 К. Мощность - 75 Вт. Высокий индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи CRI - 95. Длина - 1200 мм.
Характеристики:
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