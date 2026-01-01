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Kinoflo T12/75w 3200K 4ft (488-K32-S) люминесцентная лампа

Kinoflo T12/75w 3200K 4ft (488-K32-S) люминесцентная лампа

Kinoflo
Артикул: DAN-5587

Люминесцентная лампа Kinoflo T12/75w 3200K 4ft (488-K32-S).

Люминесцентная лампа для осветителей постоянного света. Световая температура - 3200 К. Мощность - 75 Вт. Высокий индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи CRI - 95. Длина - 1200 мм.

Описание

Характеристики:

  • цоколь - G13, Bi-Pin
  • требования к электропитанию - 220-240 В
  • тип лампы - люминесцентная
  • мощность - 75 Вт
  • световой поток - 3350 лм
  • коэффициент CRI - 95
  • световая температура - 3200 К
  • диаметр - 38 мм
  • длина - 1200 мм

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