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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kinoflo T12/75w 5500K 4ft (488-K55-S) - люминесцентная лампа.
Люминесцентная лампа для осветительного прибора Red Devil RDL 1200F с цветовой температурой 5500К и индексом светопередачи - 95 CRI. Форм фактор лампы - 122 см (4 фута).
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