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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kinoflo T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) - люминесцентная лампа.
Люминесцентная лампа разработанные компанией Kinoflo специально для видеосъемки и соответствует всем техническим стандартам сферы кино. Цветовая температура 5500К, индекс светопередачи - 95 CRI. Форм фактор лампы - 61 см (2 фута). Световой поток - 1610 Лм.
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