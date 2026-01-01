Godox Knowled C7R светодиодная лампа для видеосъемки

Светодиодная RGB лампа Godox Knowled C7R (цоколь E27)
Godox Knowled C7R — это компактная и универсальная светодиодная лампа с цоколем E27, которая совмещает функции обычной лампы накаливания и профессионального осветительного прибора. Благодаря RGB-подсветке, широкому диапазону цветовой температуры и возможности управления со смартфона, она подходит для создания творческого освещения в фотографии, видеосъемке и для бытовых задач.
Основные характеристики
- Мощность: Максимум 10 Вт.
- Цоколь: E27 (стандартный для большинства светильников).
- Цветовая температура: 2000–10000 К (регулируется через приложение).
- Яркость: Регулируется от 0 до 100% (через приложение).
- Цветопередача: CRI ≥96, TLCI ≥97 (высокая точность цветопередачи).
- Управление: Мобильное приложение через Bluetooth (дальность до 30 м), кнопки на корпусе.
- Питание: Встроенный литиевый аккумулятор 1300 мАч (7,6 В), зарядка через USB-C.
- Время работы: Около 1 часа от аккумулятора.
- Вес: 256 г.
- Размеры: 73×73×136 мм.
Преимущества и особенности
- Регулируемый цвет: Возможность менять цветовую температуру от теплого до холодного света, а также использовать полноцветный RGB-режим для творческих эффектов.
- Высокая цветопередача: Индексы CRI и TLCI выше 96 гарантируют естественную передачу цветов, что критично для профессиональной съемки.
- Беспроводное управление: Удобное приложение для смартфона позволяет управлять лампой на расстоянии, настраивать яркость, цвет и создавать сценарии.
- Автономность: Встроенный аккумулятор позволяет использовать лампу без подключения к сети, а стандартный цоколь E27 дает возможность вкручивать ее в обычные светильники.
- Компактность и вес: Легкая и небольшая лампа легко помещается в сумку и может использоваться в ограниченном пространстве.
Для чего используется
- Видеосъемка и фотография: Создание эффектного освещения для портретов, интервью, предметной съемки.
- Студийная и выездная работа: Использование в качестве источника света для творческих проектов.
- Интерьерное освещение: Создание цветовых акцентов в интерьере, декорирование помещений.
- Бытовые задачи: Как регулируемая лампа для освещения рабочего места или комнаты.
Установка и крепление
- Для установки лампы на стойку или другие крепления, необходимы специализированные патроны с креплением на 5/8" (16 мм) адаптер
- Стойки и журавли можно найти в специализированном разделе крепежа