Godox Knowled C7R светодиодная лампа для видеосъемки

Описание

Светодиодная RGB лампа Godox Knowled C7R (цоколь E27)

Godox Knowled C7R — это компактная и универсальная светодиодная лампа с цоколем E27, которая совмещает функции обычной лампы накаливания и профессионального осветительного прибора. Благодаря RGB-подсветке, широкому диапазону цветовой температуры и возможности управления со смартфона, она подходит для создания творческого освещения в фотографии, видеосъемке и для бытовых задач.

Основные характеристики

Мощность: Максимум 10 Вт.

Максимум 10 Вт. Цоколь: E27 (стандартный для большинства светильников).

E27 (стандартный для большинства светильников). Цветовая температура: 2000–10000 К (регулируется через приложение).

2000–10000 К (регулируется через приложение). Яркость: Регулируется от 0 до 100% (через приложение).

Регулируется от 0 до 100% (через приложение). Цветопередача: CRI ≥96, TLCI ≥97 (высокая точность цветопередачи).

CRI ≥96, TLCI ≥97 (высокая точность цветопередачи). Управление: Мобильное приложение через Bluetooth (дальность до 30 м), кнопки на корпусе.

Мобильное приложение через Bluetooth (дальность до 30 м), кнопки на корпусе. Питание: Встроенный литиевый аккумулятор 1300 мАч (7,6 В), зарядка через USB-C.

Встроенный литиевый аккумулятор 1300 мАч (7,6 В), зарядка через USB-C. Время работы: Около 1 часа от аккумулятора.

Около 1 часа от аккумулятора. Вес: 256 г.

256 г. Размеры: 73×73×136 мм.

Преимущества и особенности

Регулируемый цвет: Возможность менять цветовую температуру от теплого до холодного света, а также использовать полноцветный RGB-режим для творческих эффектов.

Возможность менять цветовую температуру от теплого до холодного света, а также использовать полноцветный RGB-режим для творческих эффектов. Высокая цветопередача: Индексы CRI и TLCI выше 96 гарантируют естественную передачу цветов, что критично для профессиональной съемки.

Индексы CRI и TLCI выше 96 гарантируют естественную передачу цветов, что критично для профессиональной съемки. Беспроводное управление: Удобное приложение для смартфона позволяет управлять лампой на расстоянии, настраивать яркость, цвет и создавать сценарии.

Удобное приложение для смартфона позволяет управлять лампой на расстоянии, настраивать яркость, цвет и создавать сценарии. Автономность: Встроенный аккумулятор позволяет использовать лампу без подключения к сети, а стандартный цоколь E27 дает возможность вкручивать ее в обычные светильники.

Встроенный аккумулятор позволяет использовать лампу без подключения к сети, а стандартный цоколь E27 дает возможность вкручивать ее в обычные светильники. Компактность и вес: Легкая и небольшая лампа легко помещается в сумку и может использоваться в ограниченном пространстве.

Для чего используется

Видеосъемка и фотография: Создание эффектного освещения для портретов, интервью, предметной съемки.

Создание эффектного освещения для портретов, интервью, предметной съемки. Студийная и выездная работа: Использование в качестве источника света для творческих проектов.

Использование в качестве источника света для творческих проектов. Интерьерное освещение: Создание цветовых акцентов в интерьере, декорирование помещений.

Создание цветовых акцентов в интерьере, декорирование помещений. Бытовые задачи: Как регулируемая лампа для освещения рабочего места или комнаты.

Установка и крепление