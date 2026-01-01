images
images
images
-10 %
Godox Knowled C7R светодиодная лампа для видеосъемки
Godox Knowled C7R светодиодная лампа для видеосъемки
Godox Knowled C7R светодиодная лампа для видеосъемки

Godox Knowled C7R светодиодная лампа для видеосъемки

Godox
Артикул: OLE-2868

Светодиодная RGB лампа-осветитель с цоколем E27 со стандартным форм-фактором лампы накаливания. Мощность до 10 Вт, цветовая температура 2000-10000 К, TLCI ≥97, CRI ≥96, регулировка режимов белого и цветного освещения и возможность управления со смартфона. Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 1300 мАч.

Описание

Светодиодная RGB лампа Godox Knowled C7R (цоколь E27)

Godox Knowled C7R — это компактная и универсальная светодиодная лампа с цоколем E27, которая совмещает функции обычной лампы накаливания и профессионального осветительного прибора. Благодаря RGB-подсветке, широкому диапазону цветовой температуры и возможности управления со смартфона, она подходит для создания творческого освещения в фотографии, видеосъемке и для бытовых задач.

Основные характеристики

  • Мощность: Максимум 10 Вт.
  • Цоколь: E27 (стандартный для большинства светильников).
  • Цветовая температура: 2000–10000 К (регулируется через приложение).
  • Яркость: Регулируется от 0 до 100% (через приложение).
  • Цветопередача: CRI ≥96, TLCI ≥97 (высокая точность цветопередачи).
  • Управление: Мобильное приложение через Bluetooth (дальность до 30 м), кнопки на корпусе.
  • Питание: Встроенный литиевый аккумулятор 1300 мАч (7,6 В), зарядка через USB-C.
  • Время работы: Около 1 часа от аккумулятора.
  • Вес: 256 г.
  • Размеры: 73×73×136 мм.

Преимущества и особенности

  • Регулируемый цвет: Возможность менять цветовую температуру от теплого до холодного света, а также использовать полноцветный RGB-режим для творческих эффектов.
  • Высокая цветопередача: Индексы CRI и TLCI выше 96 гарантируют естественную передачу цветов, что критично для профессиональной съемки.
  • Беспроводное управление: Удобное приложение для смартфона позволяет управлять лампой на расстоянии, настраивать яркость, цвет и создавать сценарии.
  • Автономность: Встроенный аккумулятор позволяет использовать лампу без подключения к сети, а стандартный цоколь E27 дает возможность вкручивать ее в обычные светильники.
  • Компактность и вес: Легкая и небольшая лампа легко помещается в сумку и может использоваться в ограниченном пространстве.

Для чего используется

  • Видеосъемка и фотография: Создание эффектного освещения для портретов, интервью, предметной съемки.
  • Студийная и выездная работа: Использование в качестве источника света для творческих проектов.
  • Интерьерное освещение: Создание цветовых акцентов в интерьере, декорирование помещений.
  • Бытовые задачи: Как регулируемая лампа для освещения рабочего места или комнаты.

Установка и крепление

Комплектация

  • Светодиодная лампа Godox Knowled C7R — 1 шт.
  • Кабель Type-C для зарядки — 1 шт.
  • Чехол для хранения и переноски — 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Phottix Raja быстрораскладные софтбоксы в магазине Фотогора
Phottix Raja быстрораскладные софтбоксы в магазине Фотогора
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.