Godox Knowled C10R-K8 комплект светодиодных ламп в кейсе

Артикул: OLE-3211

Комплект из восьми ярких RGBWW-ламп, отражателей-рассеивателей для каждой лампы и кейса для транспортировки и хранения. Цоколь Е27. Цветовая температура 2000К-10000К, мощность 12 Вт, 6 режимов работы, 14 встроенных световых эффекта. Используются для креативных, профессиональных фото- и видеосъемок.