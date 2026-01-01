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Godox Knowled C10R-K8 комплект светодиодных ламп в кейсе
Godox Knowled C10R-K8 комплект светодиодных ламп в кейсе
Godox Knowled C10R-K8 комплект светодиодных ламп в кейсе
Godox Knowled C10R-K8 комплект светодиодных ламп в кейсе
Godox Knowled C10R-K8 комплект светодиодных ламп в кейсе

Godox Knowled C10R-K8 комплект светодиодных ламп в кейсе

Godox
Артикул: OLE-3211

Комплект из восьми ярких RGBWW-ламп, отражателей-рассеивателей для каждой лампы и кейса для транспортировки и хранения. Цоколь Е27. Цветовая температура 2000К-10000К, мощность 12 Вт, 6 режимов работы, 14 встроенных световых эффекта. Используются для креативных, профессиональных фото- и видеосъемок.

Описание

Характеристики:

  • Мощность макс. 12 Вт
  • Тип цоколя Е27
  • Цветовая температура - 2000К-10000К (регулируется при помощи мобильного приложения)
  • TLCI ≥ 97
  • CRI ≥ 96
  • Регулировка яркости - 0%-100% (регулируется при помощи мобильного приложения)
  • Освещенность (100% яркости и 5500К ССТ) 470лк (0,5м) и 130лк (1 м)
  • Режимы работы: CCT, HSI, RGB, ColorFilter, Color Picker, FX
  • Световые эффекты 14 эффектов
  • Способы управления: Мобильное приложение через Bluetooth/панель управления на корпусе
  • Питание - от сети/ встроенного аккумулятора
  • Размеры лампы 73х73х136 мм
  • Размеры кейса 360х310х195 мм
  • Вес лампы 256г
  • Вес кейса 5,1 кг

Комплектация

  • C10R Лампа-осветитель ×8
  • CR-B01 Круглый рассеиватель-отражатель ×8
  • СВ97 Сумка для хранения ×1
  • Чехол для аксессуаров ×2
  • Кабель Type-C ×2

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