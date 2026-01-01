Godox FT-DP1000II импульсная лампа для DP1000II

-10 %
Арт. MTG-1862Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч
Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Импульсная лампа Godox FT-DP1000II для DP1000II.
Импульсная лампа для вспышки DP1000II, мощность - 1000 Вт.
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Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м.