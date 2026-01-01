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-10 %
Godox FT-DP1000II импульсная лампа для DP1000II

Godox FT-DP1000II импульсная лампа для DP1000II

Godox
Артикул: DAN-3716

Импульсная лампа Godox FT-DP1000II для DP1000II.

Импульсная лампа для вспышки DP1000II, мощность - 1000 Вт.

Описание

Godox FT-DP1000II импульсная лампа для DP1000II

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