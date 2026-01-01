Godox FT-AD600 импульсная лампа для AD600

Арт. DAN-3724

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Рефлектор Godox AD-S1/S2 для вспышек AD200/AD360II.

Металлический круглый рефлектор для вспышек Godox WITSTRO с открытой лампой (bare bulb) AD200, AD200Pro, AD360 II. Имеет специальный байонет с посадочным диаметром 34 мм. Обеспечивает жесткий направленный свет с округлой формой светового пятна. В комплекте идет матовый рассеиватель из пластика, смягчающий свет и увеличивающий угол освещения.