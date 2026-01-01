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Godox FT-AD600 импульсная лампа для AD600

Godox FT-AD600 импульсная лампа для AD600

Godox
Артикул: DAN-1044

Godox FT-AD600 - импульсная лампа для вспышки Godox AD600 Witstro.

Импульсная галогенная лампочка мощностью 600 Вт. Цветовая температура 5600±200K.

Описание

Godox FT-AD600 импульсная лампа для AD600

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