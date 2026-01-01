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Godox FT-AD360 импульсная лампа для AD360

Godox FT-AD360 импульсная лампа для AD360

Godox
Артикул: DAN-1043

Godox FT-AD360 - импульсная для лампа для вспышек Godox Witstro AD360.

Импульсная галогенная лампочка мощностью 360 Вт. Цветовая температура 5600±200K.

Описание

Godox FT-AD360 импульсная лампа для AD360

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