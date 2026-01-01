Godox FT-AD360 импульсная лампа для AD360

Фолиевый фильтр Full C.T. orange 204 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox FT-AD360 - импульсная для лампа для вспышек Godox Witstro AD360.
Импульсная галогенная лампочка мощностью 360 Вт. Цветовая температура 5600±200K.
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Фолиевый фильтр Full C.T. orange 204 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K. Цена указана за один погонный метр.
Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.
Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.