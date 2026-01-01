Godox FT-AD200 BAREBULB импульсная лампа для AD200

Арт. NVF-6397Grifon BS-T300 перекладина телескопическая 305 см
Наличие
более 10 шт
Grifon BS-T300 – перекладина телескопическая, длина – 305 см. Длина в сложенном состоянии 116 см. Вес - 0,9 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Импульсная галогенная лампочка мощностью 200 Вт. Цветовая температура 5600±200K.
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Grifon BS-T300 – перекладина телескопическая, длина – 305 см. Длина в сложенном состоянии 116 см. Вес - 0,9 кг.