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Godox FT-AD200 BAREBULB импульсная лампа для AD200

Godox FT-AD200 BAREBULB импульсная лампа для AD200

Godox
Артикул: DAN-1042

Godox FT-AD200 BAREBULB - импульсная лампа для вспышки Godox AD200 Witstro.

Импульсная галогенная лампочка мощностью 200 Вт. Цветовая температура 5600±200K.

Описание

Godox FT-AD200 BAREBULB импульсная лампа для AD200

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