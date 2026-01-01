Godox FT-AD1200Pro импульсная лампа для AD1200Pro

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Лампа импульсная Godox FT-AD1200Pro для вспышки Godox AD1200Pro, имеет цветовую температуру 5600K (± 200K) и максимальную выходную мощность 1200Дж. Допускается установка и снятие лампы пользователем с помощью необходимых инструментов.
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