FST L-GU10-50W лампа

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Галогеновая лампочка FST L-GU10-50W в форме полусферы с цоколем GU10 и размерами 57 мм по высоте и диаметром в 50 мм обладает мощностью в 50 W, благодаря чему она может осветить 6.3 кв. м. Изделие рассчитано на использование в сети с переменным напряжением в 220-240В.
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