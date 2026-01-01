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FST L-GU10-50W лампа

FST L-GU10-50W лампа

FST
Артикул: DAN-8776

Галогеновая лампочка FST L-GU10-50W в форме полусферы с цоколем GU10 и размерами 57 мм по высоте и диаметром в 50 мм обладает мощностью в 50 W, благодаря чему она может осветить 6.3 кв. м. Изделие рассчитано на использование в сети с переменным напряжением в 220-240В.

Описание

FST L-GU10-50W лампа

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