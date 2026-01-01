П-фото LE-20W светодиодная лампа 20 Вт Е27 6500К

Описание

В лампе использованы светодиоды, обладающие высокой светоотдачей. Они размещены как на торце, так и на боковых панелях корпуса, поэтому световой поток равномерно рассеивается на 360 градусов.

Лампа создает световой поток с цветовой температурой 6500 K (дневной свет). Благодаря высокому индексу CRI точно передает цвет освещаемого объекта.



В конструкции предусмотрен металлический радиатор, эффективно отводящий тепло. Это позволяет длительно использовать лампу в непрерывном режиме и обеспечить ее надежную работу в течение длительного времени.

Характеристики: