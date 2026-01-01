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П-фото LE-20W светодиодная лампа 20 Вт Е27 6500К
П-фото LE-20W светодиодная лампа 20 Вт Е27 6500К
П-фото LE-20W светодиодная лампа 20 Вт Е27 6500К
П-фото LE-20W светодиодная лампа 20 Вт Е27 6500К

П-фото LE-20W светодиодная лампа 20 Вт Е27 6500К

П-Фото
Артикул: DAN-7871

Светодиодная лампа П-фото LE-20W 20 Вт.

Светодиодная лампа с цоколем Е27. Имеет мощность - 20 Вт, цветовую температуру - 6500 К. Цоколь - Е27.

Описание

В лампе использованы светодиоды, обладающие высокой светоотдачей. Они размещены как на торце, так и на боковых панелях корпуса, поэтому световой поток равномерно рассеивается на 360 градусов.

Лампа создает световой поток с цветовой температурой 6500 K (дневной свет). Благодаря высокому индексу CRI точно передает цвет освещаемого объекта.

В конструкции предусмотрен металлический радиатор, эффективно отводящий тепло. Это позволяет длительно использовать лампу в непрерывном режиме и обеспечить ее надежную работу в течение длительного времени.

Характеристики:

  • мощность - 20 Вт
  • цветовая температура - 6500 К
  • тип цоколя - Е27

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