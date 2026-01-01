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Falcon Eyes RTS12-4555 (Phantom HSS) импульсная лампа

Falcon Eyes RTS12-4555 (Phantom HSS) импульсная лампа

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8397

Импульсная лампа для студийных вспышек Phantom HSS. Мощность до 800 Вт.

Описание

Лампа импульсная RTS12-4555 (Phantom HSS) с максимальной энергией импульса 800 Дж (мощность 800 Вт) для студийных вспышек.

Цветовая температура 5500K 200К

Размер - 70х65х65 мм

Вес - 30 г

Размер упаковки - 14х13х18 см

Вес с упаковкой - 130 г

Комплектация

  • Лампа импульсная RTS12-4555 (Phantom HSS) - 1 шт.

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