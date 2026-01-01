Falcon Eyes RTS12-4555 (Phantom HSS) импульсная лампа

Лампа импульсная RTS12-4555 (Phantom HSS) с максимальной энергией импульса 800 Дж (мощность 800 Вт) для студийных вспышек.
Цветовая температура 5500K 200К
Размер - 70х65х65 мм
Вес - 30 г
Размер упаковки - 14х13х18 см
Вес с упаковкой - 130 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Импульсная лампа для студийных вспышек Phantom HSS. Мощность до 800 Вт.
Лампа импульсная RTS12-4555 (Phantom HSS) с максимальной энергией импульса 800 Дж (мощность 800 Вт) для студийных вспышек.
Цветовая температура 5500K 200К
Размер - 70х65х65 мм
Вес - 30 г
Размер упаковки - 14х13х18 см
Вес с упаковкой - 130 г
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