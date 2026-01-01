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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (24917) – пайрекс колпак матовый МК-II, для моноблоков Elinchrom серии ELC Pro HD. Предохраняет лампу от механического повреждения при замене насадок. Матовое покрытие позволяет избежать нежелательных бликов, проявляющихся в некоторых съемочных ситуациях.
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