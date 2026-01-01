Изготовлена из термостойкого стекла и имеет УФ покрытие. Максимальная энергия вспышки, Дж – 600.
Замена ламп может производиться пользователем.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (24029) Style 300-600 – импульсная лампа для моноблоков Elinchrom Style RX 300/600, Style S 300/600, Style BX 100/400, Digital 300/600 и EL 250/500 (только версии Plug in).
Изготовлена из термостойкого стекла и имеет УФ покрытие. Максимальная энергия вспышки, Дж – 600.
Замена ламп может производиться пользователем.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter