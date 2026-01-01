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Required Trees Pixel Baobab X4 2-kit комплект осветителей
Required Trees Pixel Baobab X4 2-kit комплект осветителей
Required Trees Pixel Baobab X4 2-kit комплект осветителей
Required Trees Pixel Baobab X4 2-kit комплект осветителей

Required Trees Pixel Baobab X4 2-kit комплект осветителей

REQUIRED
Артикул: OLE-3273

Комплект из двух универсальных RGB-осветителей в формате стик длиной 112 см каждый. Адресные светодиоды - можно выбрать свой оттенок для каждой из 32 зон по длине осветителя. Мощность 36 Вт, CRI 95+, TLCI 97+, RGB и 10 световых эффектов с детальной подстройкой. Цветовая температура 2800 К - 8000 К с регулировкой от зеленого до пурпурного. Работает от  встроенного аккумулятора емкостью 5000 мАч. DMX синхронизация.

Описание

Каждый осветитель снабжен мощными магнитами для установки в любом месте и резьбовыми соединениями 1/4" для установки на стойку или штатив. Для настройки параметров используется панель управления с дисплеем или бесплатное мобильное приложение для iOs и Android.

Характеристики:

  • Мощность 36 Вт
  • RGB
  • CRI: Среднее значение 95
  • TLCI: Среднее значение 97
  • Цветовая температура (Кельвин): 2800К-8000К
  • Крепление 1/4", магниты
  • Световые режимы Paparazzi, Fireworks, Lightning, TV, Pulsing/Pulse, Fire/Campfire/Bonefire, Cop car/Police, Strobe, Explosion/Boom
  • DMX синхронизация
  • Вход DC: 24В/2А, AC: 100-240 В, 50/60 Гц
  • Встроенный аккумулятор 5000 мAч
  • Размер 41 × 41 × 1245 мм
  • Вес 1170г

Комплектация

  • осветитель (2шт)
  • крепление - держатель (2шт)
  • сетевой адаптер (2шт)
  • сумка - чехол (2шт)
  • сумка для двух осветителей

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