Required Trees Pixel Baobab X4 2-kit комплект осветителей

Каждый осветитель снабжен мощными магнитами для установки в любом месте и резьбовыми соединениями 1/4" для установки на стойку или штатив. Для настройки параметров используется панель управления с дисплеем или бесплатное мобильное приложение для iOs и Android.
Характеристики:
- Мощность 36 Вт
- RGB
CRI: Среднее значение 95 TLCI: Среднее значение 97 Цветовая температура (Кельвин): 2800К-8000К
- Крепление 1/4", магниты
- Световые режимы Paparazzi, Fireworks, Lightning, TV, Pulsing/Pulse, Fire/Campfire/Bonefire, Cop car/Police, Strobe, Explosion/Boom
- DMX синхронизация
- Вход DC: 24В/2А, AC: 100-240 В, 50/60 Гц
- Встроенный аккумулятор 5000 мAч
- Размер 41 × 41 × 1245 мм
- Вес 1170г