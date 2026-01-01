Rekam Light Macro-3 Kit комплект для предметной съемки

Описание

В комплекте предлагается оптимальный набор оборудования для работы с камерами бюджетного класса, которые имеют регулировку баланса белого. В комплекте предусмотрены два нерегулируемых по мощности источника постоянного света – галогенные лампы по 250 Вт с цветовой температурой 3200 К. Керамические патроны рассчитаны на длительный срок службы при высоких температурах. Крепежные узлы патронов позволяют менять угол светового потока и имеют крепления для вставки фотозонта с диаметром ножки до 9 мм. Легкие и прочные стойки дают возможность легко менять расположение осветителей и выбирать наиболее подходящую схему освещения. Универсальные рефлекторы позволяют устанавливать направление света. Комплект упакован в легкий картонный кейс с пластиковой ручкой для хранения и переноса на небольшие расстояния.