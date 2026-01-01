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Rekam Light Macro-3 Kit комплект для предметной съемки

Rekam Light Macro-3 Kit комплект для предметной съемки

Rekam
Артикул: NVF-654

Rekam Light Macro-3 Kit – комплект создан на основе комплекта Rekam Light-2 Kit. Данный вариант комплекта включает лайт-куб размером, 90х90х90 см.

Предназначен для съемки небольших объектов, фото на документы или виньетки. Благодаря простоте в использовании комплект может быть стартовым для фотографов, которые только начинают работать с искусственным светом. Легкий вес и небольшие габариты позволяют с удобством пользоваться комплектом на выездной фотосессии.

Описание

В комплекте предлагается оптимальный набор оборудования для работы с камерами бюджетного класса, которые имеют регулировку баланса белого. В комплекте предусмотрены два нерегулируемых по мощности источника постоянного света – галогенные лампы по 250 Вт с цветовой температурой 3200 К. Керамические патроны рассчитаны на длительный срок службы при высоких температурах. Крепежные узлы патронов позволяют менять угол светового потока и имеют крепления для вставки фотозонта с диаметром ножки до 9 мм. Легкие и прочные стойки дают возможность легко менять расположение осветителей и выбирать наиболее подходящую схему освещения. Универсальные рефлекторы позволяют устанавливать направление света. Комплект упакован в легкий картонный кейс с пластиковой ручкой для хранения и переноса на небольшие расстояния.

Комплектация

  • Галогенная лампа, 250 Вт (цоколь E-27, 3200 К) – 2 шт.
  • Крепежный узел для керамического патрона E-27 с креплением для зонта – 2 шт.
  • Алюминиевый универсальный рефлектор, 21 см – 2 шт.
  • Алюминиевая четырехсекционная стойка, 72-198 см – 2 шт.
  • Лайт-куб (90х90х90 см) – 1 шт.
  • Картонный кейс для хранения – 1 шт.

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