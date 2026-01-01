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Rekam CL4-900-UM Kit комплект флуоресцентных осветителей с зонтами
Rekam CL4-900-UM Kit комплект флуоресцентных осветителей с зонтами
Rekam CL4-900-UM Kit комплект флуоресцентных осветителей с зонтами
Rekam CL4-900-UM Kit комплект флуоресцентных осветителей с зонтами
Rekam CL4-900-UM Kit комплект флуоресцентных осветителей с зонтами

Rekam CL4-900-UM Kit комплект флуоресцентных осветителей с зонтами

Rekam
Артикул: DAN-8997

Rekam CL4-900-UM Kit комплект флуоресцентных осветителей с зонтами.

Комплект флуоресцентных осветителей предназначен для съёмки крупных предметов, ростовых портретов, фотографий на документы, групповых фотографий, а также ведения видео блога.

Основу комплекта составляют 3 регулируемых по мощности флуоресцентных источника постоянного света Rekam FL4, при этом регулировка мощности происходит лишь в пределах от полной мощности до половины мощности: можно попарно отключать 4 лампы осветителя. Каждая лампа в этом осветителе имеет цветовую температуру 5500 °K и мощность 75 Вт, что суммарно составляет мощность в 300 Вт. Максимальная яркость всех ламп комплекта эквивалентна 4500 Вт (4.5 КВт) ламп накаливания.

Описание

Характеристики : 

  • Мощность осветителя в Вт до 300 Вт - 3 шт.
  • Наличие регулировки мощности регулируемый
  • Тип источника света постоянный
  • Серия оборудования FL4
  • Размер индивидуальной упаковки 0.87 × 0.36 × 0.31 м
  • Вес в упаковке 10 кг 

Комплектация

  • Осветитель Rekam FL4 (четыре патрона Е27 с 2-мя выключателями-регуляторами мощности 3шт.
  • Полупрозрачный белый фотозонт, Ø 93 см 3шт.
  • Стойка 3-х секционная Rekam LS3-213-2 с максимальной высотой 213 см и нагрузкой до 2 Кг 3шт.
  • Лампа флуоресцентная (люминесцентная ) FL1 75 с цоколем Е27 и мощностью 75 Вт 12шт.
  • Сумка тканевая для хранения и транспортировки  86х29х34 см 1шт.
  • Инструкция на осветитель Rekam FL4 1шт.
  • Инструкция на комплект Rekam CL4-900-UM KIT 1шт.

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