Характеристики :
- Мощность осветителя в Вт до 300 Вт - 3 шт.
- Наличие регулировки мощности регулируемый
- Тип источника света постоянный
- Серия оборудования FL4
- Размер индивидуальной упаковки 0.87 × 0.36 × 0.31 м
- Вес в упаковке 10 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam CL4-900-UM Kit комплект флуоресцентных осветителей с зонтами.
Комплект флуоресцентных осветителей предназначен для съёмки крупных предметов, ростовых портретов, фотографий на документы, групповых фотографий, а также ведения видео блога.
Основу комплекта составляют 3 регулируемых по мощности флуоресцентных источника постоянного света Rekam FL4, при этом регулировка мощности происходит лишь в пределах от полной мощности до половины мощности: можно попарно отключать 4 лампы осветителя. Каждая лампа в этом осветителе имеет цветовую температуру 5500 °K и мощность 75 Вт, что суммарно составляет мощность в 300 Вт. Максимальная яркость всех ламп комплекта эквивалентна 4500 Вт (4.5 КВт) ламп накаливания.
Характеристики :
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