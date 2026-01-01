Артикул: DAN-8997

Rekam CL4-900-UM Kit комплект флуоресцентных осветителей с зонтами.

Комплект флуоресцентных осветителей предназначен для съёмки крупных предметов, ростовых портретов, фотографий на документы, групповых фотографий, а также ведения видео блога.



Основу комплекта составляют 3 регулируемых по мощности флуоресцентных источника постоянного света Rekam FL4, при этом регулировка мощности происходит лишь в пределах от полной мощности до половины мощности: можно попарно отключать 4 лампы осветителя. Каждая лампа в этом осветителе имеет цветовую температуру 5500 °K и мощность 75 Вт, что суммарно составляет мощность в 300 Вт. Максимальная яркость всех ламп комплекта эквивалентна 4500 Вт (4.5 КВт) ламп накаливания.