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Rekam CL4-615-SB UM Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами и зонтами
Rekam CL4-615-SB UM Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами и зонтами
Rekam CL4-615-SB UM Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами и зонтами
Rekam CL4-615-SB UM Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами и зонтами
Rekam CL4-615-SB UM Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами и зонтами
Rekam CL4-615-SB UM Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами и зонтами
Rekam CL4-615-SB UM Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами и зонтами

Rekam CL4-615-SB UM Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами и зонтами

Rekam
Артикул: DAN-8993

Rekam CL4-615-SB UM Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами и зонтами.

Основу комплекта составляют 2 регулируемых по мощности флуоресцентных источника постоянного света Rekam FL4, при этом регулировка мощности происходит лишь в пределах от полной мощности до половины мощности: можно попарно отключать 4 лампы осветителя. Каждая лампа в этом осветителе имеет цветовую температуру 5500 °K и мощность 55 Вт, что суммарно составляет мощность в 220 Вт.
Также в комплект входит 1 нерегулируемый по мощности флуоресцентный осветитель Rekam FL1S с лампой, имеющей цветовую температуру 5500 °K и мощность 175 Вт. Максимальная яркость всех ламп комплекта эквивалентна 3075 Вт ламп накаливания.

Описание

Особенностью данного комплекта является наличие так называемого "журавля" - системы установки осветителя, состоящей из стойки и укреплённой на ней 2-х секционной штанги. Эта система позволяет размещать осветитель таким образом, что его проекция на поверхность, где установлена стойка (например, пол), может значительно выходить за площадь опоры, определяемой "виртуальными линиями", соединяющими точки опоры каждой из ног стойки. Для обеспечения положения устойчивого равновесия в поставку штанги входят мешок, предназначенный для наполнения его различными сыпучими предмета (песок, гравий и т.п.) для создания "противовеса" и крепёжный механизм, обеспечивающие надёжную фиксацию такого противовеса на штанге. Входящий в поставку штанги механизм, закрепляющий её на стойке, также позволяет изменять угол наклона штанги относительно оси стойки.
Таким образом, данная система установки - "журавль" - позволяет выбрать такое расположение осветителя, которое является недостижимым в случае использования стандартных студийных стоек.

Характеристики: 

  • Мощность осветителя в Вт до 220 Вт - 2 шт.; 175 Вт - 1 шт.
  • Наличие регулировки мощности Да - 2 шт.; Нет - 1 шт.
  • Тип источника света - постоянный
  • Тип крепления (байонет) - оригинальный
  • Серия оборудования - FL4 & FL
  • Размер индивидуальной упаковки - 0.93 × 0.31 × 0.26 м
  • Вес в упаковке - 9.4 кг

Комплектация

  • Осветитель Rekam FL4 (четыре патрона Е27 с 2-мя выключателями-регуляторами мощности) 2шт.
  • Осветитель Rekam FL1S (патрон Е27 с выключателем) с несъёмным софтбоксом (внутренняя поверхность – серебряного цвета) 50х70х40 см 1шт.
  • Полупрозрачный белый фотозонт, Ø 93 см 2шт.
  • Стойка 3-х секционная Rekam LS3-213-2 с максимальной высотой 213 см и нагрузкой до 2 Кг 2шт.
  • Стойка 3-х секционная Rekam LS3-244-6 с высотой до 244 см и нагрузкой до 6 Кг; предназначена для установки штанги Rekam LS2-135 1шт.
  • Штанга 2-х секционная Rekam LS2-135 с длиной до 135 см и нагрузкой до 2 Кг, с крепёжным узлом и мешком для наполнителя 1шт.
  • Лампа флуоресцентная (люминесцентная ) FL1 55 с цоколем Е27 и мощностью 55 Вт 8шт.
  • Лампа флуоресцентная (люминесцентная ) FL175 с цоколем Е27 и мощностью 175 Вт 1шт.
  • Сумка тканевая для хранения и транспортировки, 400 ден, 93х29х29 см 1шт.
  • Инструкция на осветитель Rekam FL4 1шт.
  • Инструкция на осветитель Rekam FL1S 1шт.
  • Инструкция на комплект Rekam CL4-615-SB UM Boom KIT 1шт.
  • Гарантийный талон 1шт.

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