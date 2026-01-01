images
images
images
images
Rekam CL-555-FL3-SB Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами
Rekam CL-555-FL3-SB Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами
Rekam CL-555-FL3-SB Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами
Rekam CL-555-FL3-SB Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами

Rekam CL-555-FL3-SB Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами

Rekam
Артикул: DAN-8999

Rekam CL-555-FL3-SB Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами.

Комплект состоит из трёх нерегулируемых по мощности люминесцентных ламп по 185 Вт с цветовой температурой 5500°К; двух лёгких 3-х секционных стоек; одной 2-х секционной выдвижной телескопической штанги, одной 3-х секционной стойки для установки этой штанги; трёх осветителей с софтбоксами 50х70х40 см и одной тканевой сумки из полиэстера 400 ден, с застёжкой типа «молния» и двумя ручками для переноски.

Описание

Особенностью данного комплекта является наличие так называемого "журавля" - системы установки осветителя, состоящей из стойки и укреплённой на ней штанги. Эта система позволяет размещать осветитель таким образом, что его проекция на поверхность, где установлена стойка (например, пол), может значительно выходить за площадь опоры, определяемой "размахом" ног стойки. В случае такого размещения осветителя, для обеспечения положения устойчивого равновесия, в поставку штанги входят мешок, предназначенный для наполнения его различными сыпучими предмета (песок, гравий и т.п.) для  создания "противовеса" и крепёжный механизм с крючком, обеспечивающие надёжную фиксацию такого противовеса на штанге. Входящий в поставку штанги механизм, закрепляющий её на стойке, также позволяет изменять угол наклона штанги относительно оси стойки.
Таким образом, данная система установки - "журавль" - позволяет выбрать такое расположение осветителя, которое является недостижимым в случае использования обычных студийных стоек.

Характеристики: 

  • Мощность осветителя в Вт 185 Вт - 3 шт.
  • Наличие регулировки мощности нет
  • Тип источника света - постоянный
  • Пульт управления - нет
  • Тип крепления (байонет) - оригинальный
  • Питание от сети 220 В
  • Цветовая температура, °K - 5500
  • Серия оборудования - FL
  • Размер индивидуальной упаковки - 0.82 × 0.32 × 0.27 м
  • Вес в упаковке - 7.34 кг

Комплектация

  • Осветитель Rekam FL1S (патрон Е27 с выключателем) с несъёмным софтбоксом (внутренняя поверхность – серебряного цвета) 50х70х40 см 3шт.
  • Стойка 3-х секционная Rekam LS3-213-2 с высотой до  213 см и нагрузкой до 2 Кг 2шт.
  • Стойка 3-х секционная Rekam LSR3-210-3 с высотой до 210 см и нагрузкой до 6 Кг; предназначена для установки штанги Rekam LS2-135 1шт.
  • Штанга 2-х секционная Rekam LS2-135 с длиной до 135 см и нагрузкой до 2 Кг, с крепёжным узлом и мешком для наполнителя 1шт.
  • Лампа флуоресцентная (люминесцентная ) с цоколем Е27 и мощностью 185 Вт 3шт.
  • Сумка тканевая для хранения и транспортировки, 400 ден, 82х32х27 см 1шт.
  • Инструкция на осветитель Rekam FL1S 1шт.
  • Инструкция на комплект Rekam CL-555-FL3-SB Boom Kit 1шт.
  • Гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Линдси Адлер - звезда американской фэшн-фотографии
Линдси Адлер - звезда американской фэшн-фотографии
Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.