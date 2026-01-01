Reddevil RDL1200FV Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 5500K

Описание

Съемку фото и видео Slow-mo с выдержкой до 1/4000 обеспечивают четыре высокоскоростных электронных балласта 80 кГц.

Корпус прибора выполнен из авиационного сверхпрочного алюминия. Имеет черное антибликовое покрытие. Простой и удобный механизм замены ламп надежно их фиксирует и исключает самопроизвольное отключения.

Прибор имеет удобный механизм складывания шторок, благодаря чему возможно управлять световым потоком раскрывая шторки на более 180 градусов. Шторки надежно защищают установленные в световом приборе люминесцентные лампы при транспортировке.

Характеристики: