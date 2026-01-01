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Reddevil RDL1200FV Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 5500K
Reddevil RDL1200FV Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 5500K
Reddevil RDL1200FV Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 5500K
Reddevil RDL1200FV Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 5500K

Reddevil RDL1200FV Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 5500K

Reddevil
Артикул: DAN-3864

Осветитель постоянного света Reddevil RDL1200FV Kit с лампами KINOFLO 5500 K.

Люминесцентный осветительный прибор серии FV с выносным блоком управления. Комплектуется люминесцентными лампами Kinoflo T12/75w True Match световой температуры 5500 К. Управление включением ламп по схеме 1-1-1-1. Мощность составляет 300 Вт. Высокий индекс цветопередачи ламп, коэффициент цветопередачи CRI - 95.

Описание

Съемку фото и видео Slow-mo с выдержкой до 1/4000 обеспечивают четыре высокоскоростных электронных балласта 80 кГц.

Корпус прибора выполнен из авиационного сверхпрочного алюминия. Имеет черное антибликовое покрытие. Простой и удобный механизм замены ламп надежно их фиксирует и исключает самопроизвольное отключения.

Прибор имеет удобный механизм складывания шторок, благодаря чему возможно управлять световым потоком раскрывая шторки на более 180 градусов. Шторки надежно защищают установленные в световом приборе люминесцентные лампы при транспортировке.

Характеристики:

  • номинальная мощность - 300 Вт
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • цветовая температура - 5500 К
  • частотность - 80 кГц
  • цоколь - T12
  • требования к электропитанию - 220-240 В
  • тип лампы - люминесцентная
  • диммер (регулировка света) - Нет
  • размер - 1240х360х110 мм
  • вес - 6,5 кг

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