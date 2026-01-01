Reddevil RDL1200FV Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 5500K

Съемку фото и видео Slow-mo с выдержкой до 1/4000 обеспечивают четыре высокоскоростных электронных балласта 80 кГц.
Корпус прибора выполнен из авиационного сверхпрочного алюминия. Имеет черное антибликовое покрытие. Простой и удобный механизм замены ламп надежно их фиксирует и исключает самопроизвольное отключения.
Прибор имеет удобный механизм складывания шторок, благодаря чему возможно управлять световым потоком раскрывая шторки на более 180 градусов. Шторки надежно защищают установленные в световом приборе люминесцентные лампы при транспортировке.
Характеристики:
- номинальная мощность - 300 Вт
- индекс цветопередачи CRI - ≥95
- цветовая температура - 5500 К
- частотность - 80 кГц
- цоколь - T12
- требования к электропитанию - 220-240 В
- тип лампы - люминесцентная
- диммер (регулировка света) - Нет
- размер - 1240х360х110 мм
- вес - 6,5 кг