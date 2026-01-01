images
Proaim Camtree 216pc LED Shine (60 degree) комплект светодиодного студийного освещения

Proaim Camtree 216pc LED Shine (60 degree) комплект светодиодного студийного освещения

Proaim
Артикул: OLE-0236

Proaim Camtree 216pc LED Shine (60 degree) – комплект студийного света состоит из осветительной панели на 216 светодиодов. Обеспечивает мягкий и приятный дневной свет при ведении съемок в студии или павильоне. Подходит как для фото-, так и для видеосъемки.   

Описание

Энергопотребление комплекта всего 50 Вт. Панель работает от аккумулятора и от адаптера переменного тока на 12 V. Угол рассеивания света составляет 60 градусов. Возможна регулировка затемнения. Срок службы ламп около 50 000 часов. Панель можно закрепить на двухсекционный штатив, максимальная высота которого 213 см.

В комплекте есть три светофильтра для воспроизведения разных цветовых температур и цветовых эффектов. Они помогают добиться желаемого результата при съемке.  

  • без светофильтра, К – 5600
  • с белым мягким светофильтром, К – 5400
  • с желтым светофильтром, К – 3200

Адаптер защищает от перенапряжения, повышения напряжения, от короткого замыкания и от нагрева. Предел напряжения на входе – от 100 V до 240 V. Изготовлен из тугоплавких материалов. Имеет небольшой вес и низкий уровень шума.

Технические характеристики:

  • рабочая температура, С – от - 20 до +80
  • мощность на входе, V DC – 12
  • размер луча, см – 30,5x91,5
  • вес оборудования, кг – 6,55
  • вес штатива, кг – 1,6
  • высота двухсекционного штатива, см – 213

Комплектация

  • Операторский свет 216 Shine LED Light – 1 шт.
  • Набор гелевых светофильтров в чехлах – 3 шт.
  • АС-адаптер – 1 шт.
  • Универсальный адаптер – 1 шт.
  • Штатив – 1 шт. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Светодиодная RGB панель Phottix M500R
Светодиодная RGB панель Phottix M500R
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.