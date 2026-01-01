Proaim Camtree 216pc LED Shine (60 degree) комплект светодиодного студийного освещения

Описание

Энергопотребление комплекта всего 50 Вт. Панель работает от аккумулятора и от адаптера переменного тока на 12 V. Угол рассеивания света составляет 60 градусов. Возможна регулировка затемнения. Срок службы ламп около 50 000 часов. Панель можно закрепить на двухсекционный штатив, максимальная высота которого 213 см.

В комплекте есть три светофильтра для воспроизведения разных цветовых температур и цветовых эффектов. Они помогают добиться желаемого результата при съемке.

без светофильтра, К – 5600

с белым мягким светофильтром, К – 5400

с желтым светофильтром, К – 3200

Адаптер защищает от перенапряжения, повышения напряжения, от короткого замыкания и от нагрева. Предел напряжения на входе – от 100 V до 240 V. Изготовлен из тугоплавких материалов. Имеет небольшой вес и низкий уровень шума.

Технические характеристики: