Proaim 21pc LED Intense комплект светодиодного освещения для фото- и видеосъемки

Световая панель состоит из 21 светодиода, работает от АС-адаптера. В комплекте поставляются гелевые светофильтры двух разных цветов для получения разнообразных световых и цветовых эффектов. Панель крепится на складной двухсекционный штатив. Срок службы светодиодов – около 50 000 часов.
Весь комплект упакован в удобный кейс для хранения и переноски.
Технические характеристики:
- диапазон рабочей температуры, С – от -15 – до +95
- питание – источник постоянного тока на 15 V
- количество светодиодов LED – 21 шт.
- угол освещения, град – 60
- мощность – 0,93
- вес, кг – 1,190
- расход электрической энергии, Вт – 12 V DCx2,5 A = 30 W
- габариты, см – 16,5х16,5х19
- вес штатива, кг – 1,6