Proaim 21pc LED Intense комплект светодиодного освещения для фото- и видеосъемки

Описание

Световая панель состоит из 21 светодиода, работает от АС-адаптера. В комплекте поставляются гелевые светофильтры двух разных цветов для получения разнообразных световых и цветовых эффектов. Панель крепится на складной двухсекционный штатив. Срок службы светодиодов – около 50 000 часов.

Весь комплект упакован в удобный кейс для хранения и переноски.

Технические характеристики: