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Proaim 21pc LED Intense комплект светодиодного освещения для фото- и видеосъемки

Proaim 21pc LED Intense комплект светодиодного освещения для фото- и видеосъемки

Proaim
Артикул: OLE-0235

Proaim 21pc LED Intense – комплект постоянного света на основе LED-осветителя на 21 светодиодах. Это профессиональное устройство, которое дает поток света эквивалентный свету от 1000 светодиодов. Панель создает постоянный мощный световой поток, расходуя при этом мало электроэнергии. 

Описание

Световая панель состоит из 21 светодиода, работает от АС-адаптера. В комплекте поставляются гелевые светофильтры двух разных цветов для получения разнообразных световых и цветовых эффектов. Панель крепится на складной двухсекционный штатив. Срок службы светодиодов – около 50 000 часов.

Весь комплект упакован в удобный  кейс для хранения и переноски.

Технические характеристики:

  • диапазон рабочей температуры, С – от -15 – до +95
  • питание – источник постоянного тока на 15 V
  • количество светодиодов LED – 21 шт.
  • угол освещения, град – 60
  • мощность – 0,93
  • вес, кг – 1,190
  • расход электрической энергии, Вт – 12 V DCx2,5 A = 30 W
  • габариты, см – 16,5х16,5х19
  • вес штатива, кг – 1,6

Комплектация

  • LED-панель на 21 светодиод с V-образным креплением аккумулятора и шторками – 1 шт.
  • Двухсекционный штатив – 1 шт.
  • Набор из трех светофильтров – 1 комплект.
  • Универсальный адаптер – 1 шт.
  • Переходник переменного тока – 1 шт.
  • Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.

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