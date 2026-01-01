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Lumifor MIRA LFL-932S KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт
Lumifor MIRA LFL-932S KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт
Lumifor MIRA LFL-932S KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт
Lumifor MIRA LFL-932S KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт
Lumifor MIRA LFL-932S KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт
Lumifor MIRA LFL-932S KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт

Lumifor MIRA LFL-932S KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт

Lumifor
Артикул: NVF-9957

Lumifor MIRA LFL-932S KIT - комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт.

Комплект состоящий из флуоресцентного осветителей с 9 лампами софтбокса.


Описание

Использование набора дает возможность получать как студийные портреты, так и снимать товары для интернет-магазина или видео.

Набор флуоресцентных ламп обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Он имеет низкое энергопотребление и отсутствие излишнего нагрева, что делает работу более комфортной как для фотографа, так и для модели, а также позволяет с удобством снимать товары, чувствительные к нагреву.

Регулировка мощности прооизводится путем последовательного включения или отключения ламп выключателями на задней панели осветителя.

В отличие от галогенных источников света флуоресцентные лампы дают сбалансированный свет с цветовой температурой близкой к дневному свету, а использование софтбокса универсального размера 80х100см позволяет получить еще более качественные портреты. 

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