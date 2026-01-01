Godox SL100Bi-K2 комплект студийного оборудования

Комплект студийного освещения Godox SL100Bi-K2 (2 источника света)
Godox SL100Bi-K2 — это готовый комплект для организации базовой двухсветовой схемы в фото- и видеостудии. Он включает два светодиодных осветителя мощностью 100 Вт с регулируемой цветовой температурой, два софтбокса, стойки и удобную сумку для транспортировки. Набор идеально подходит для начинающих фотографов, видеографов и стримеров, а также для выездных съемок.
Состав комплекта
- Осветители Godox SL100Bi — 2 шт.
- Софтбоксы Godox SB-BW6090 (60×90 см, байонет Bowens) — 2 шт.
- Стойки Godox 304 (макс. высота 183 см) — 2 шт.
- Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 — 1 шт.
- Сумка Godox CB-04 для хранения и переноски — 1 шт.
Особенности и преимущества
- Готовая двухсветовая схема: Всё необходимое для работы — в одном комплекте.
- Регулируемая цветовая температура: От теплого 2800K до холодного 6500K света.
- Мягкий свет: Софтбоксы 60×90 см обеспечивают естественное, рассеянное освещение.
- Компактность и мобильность: Все компоненты упакованы в одну сумку с колесиками, что удобно для транспортировки.
- Беспроводное управление: Управляйте настройками света дистанционно через пульт или смартфон.
- Надежные стойки: Пружинный амортизатор обеспечивает плавное складывание стоек.
Для чего используется
Комплект SL100Bi-K2 является универсальным решением для широкого круга задач:
- Портретная съемка: Создание мягкого и контролируемого света.
- Студийная и выездная съемка: Благодаря компактной упаковке и небольшому весу.
- Видеосъемка и интервью: Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественный тон кожи.
- Стриминг и контент-съемка: Качественное освещение для онлайн-трансляций.
Характеристики попредметно:
Основные характеристики осветителя Godox SL100Bi
- Мощность: 100 Вт.
- Цветовая температура: 2800–6500 К (плавная регулировка).
- Индекс цветопередачи: CRI ≥96, TLCI ≥97.
- Управление: Приложение Godox Light, пульт RC-A6 (в комплекте).
- Спецэффекты: 8 встроенных световых сценариев.
- Беспроводное управление: Bluetooth и 2.4 ГГц.
- Байонет: Bowens.
Софтбокс
- Модель софтбокс Godox SB-FW6090
- Байонет Bowens
- Размер 60х90 см
- Цвет отражающей поверхности серебро
- Материал спиц металл
Стойка
- Модель стойки Godox 304
- Максимальная высота 183 см
- Минимальная высота 80 см
- Длина всложенном состоянии 73 см
- Размах треноги (S) 92 см
- Количество секций 3
- Диаметр секций 25/ 22/ 19 мм
- Диаметр ножек 19 мм
- Крепежный адаптер, дюйм 5/8''
- Амортизатор пружинный
- Вес стойки-треноги 1 кг
Сумка
- Модель сумки Godox CB-04
- Внешний размер сумки 87×29×30 см
- Внутренний размер сумки 76×25×24 см
- Колеса есть