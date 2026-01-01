Godox SL100Bi-K2 комплект студийного оборудования

Описание

Комплект студийного освещения Godox SL100Bi-K2 (2 источника света)

Godox SL100Bi-K2 — это готовый комплект для организации базовой двухсветовой схемы в фото- и видеостудии. Он включает два светодиодных осветителя мощностью 100 Вт с регулируемой цветовой температурой, два софтбокса, стойки и удобную сумку для транспортировки. Набор идеально подходит для начинающих фотографов, видеографов и стримеров, а также для выездных съемок.

Состав комплекта

Осветители Godox SL100Bi — 2 шт.

Софтбоксы Godox SB-BW6090 (60×90 см, байонет Bowens) — 2 шт.

Стойки Godox 304 (макс. высота 183 см) — 2 шт.

Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 — 1 шт.

Сумка Godox CB-04 для хранения и переноски — 1 шт.

Особенности и преимущества

Готовая двухсветовая схема: Всё необходимое для работы — в одном комплекте.

Всё необходимое для работы — в одном комплекте. Регулируемая цветовая температура: От теплого 2800K до холодного 6500K света.

От теплого 2800K до холодного 6500K света. Мягкий свет: Софтбоксы 60×90 см обеспечивают естественное, рассеянное освещение.

Софтбоксы 60×90 см обеспечивают естественное, рассеянное освещение. Компактность и мобильность: Все компоненты упакованы в одну сумку с колесиками, что удобно для транспортировки.

Все компоненты упакованы в одну сумку с колесиками, что удобно для транспортировки. Беспроводное управление: Управляйте настройками света дистанционно через пульт или смартфон.

Управляйте настройками света дистанционно через пульт или смартфон. Надежные стойки: Пружинный амортизатор обеспечивает плавное складывание стоек.

Для чего используется

Комплект SL100Bi-K2 является универсальным решением для широкого круга задач:

Портретная съемка: Создание мягкого и контролируемого света.

Создание мягкого и контролируемого света. Студийная и выездная съемка: Благодаря компактной упаковке и небольшому весу.

Благодаря компактной упаковке и небольшому весу. Видеосъемка и интервью: Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественный тон кожи.

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественный тон кожи. Стриминг и контент-съемка: Качественное освещение для онлайн-трансляций.

Характеристики попредметно:

Основные характеристики осветителя Godox SL100Bi

Мощность: 100 Вт.

100 Вт. Цветовая температура: 2800–6500 К (плавная регулировка).

2800–6500 К (плавная регулировка). Индекс цветопередачи: CRI ≥96, TLCI ≥97.

CRI ≥96, TLCI ≥97. Управление: Приложение Godox Light, пульт RC-A6 (в комплекте).

Приложение Godox Light, пульт RC-A6 (в комплекте). Спецэффекты: 8 встроенных световых сценариев.

8 встроенных световых сценариев. Беспроводное управление: Bluetooth и 2.4 ГГц.

Bluetooth и 2.4 ГГц. Байонет: Bowens.

Софтбокс

Модель софтбокс Godox SB-FW6090

Байонет Bowens

Размер 60х90 см

Цвет отражающей поверхности серебро

Материал спиц металл

Стойка

Модель стойки Godox 304

Максимальная высота 183 см

Минимальная высота 80 см

Длина всложенном состоянии 73 см

Размах треноги (S) 92 см

Количество секций 3

Диаметр секций 25/ 22/ 19 мм

Диаметр ножек 19 мм

Крепежный адаптер, дюйм 5/8''

Амортизатор пружинный

Вес стойки-треноги 1 кг

Сумка