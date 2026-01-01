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Godox SL100Bi-K2 комплект студийного оборудования
Godox SL100Bi-K2 комплект студийного оборудования
Godox SL100Bi-K2 комплект студийного оборудования
Godox SL100Bi-K2 комплект студийного оборудования

Godox SL100Bi-K2 комплект студийного оборудования

Godox
Артикул: OLE-1733

Godox SL100Bi-K2 комплект студийного оборудования 200 Вт с двумя софтбоксами. Базовый набор осветительного оборудования для студийной или выездной съемки на основе осветителей SL100Bi. Состоит из 2 осветителей мощностью по 100 Вт., двух софтбоксов 60х90см, двух стоек высотой до 183 см и сумки для транспортировки. Общий вес комплекта 14 кг.

Описание

Комплект студийного освещения Godox SL100Bi-K2 (2 источника света)

Godox SL100Bi-K2 — это готовый комплект для организации базовой двухсветовой схемы в фото- и видеостудии. Он включает два светодиодных осветителя мощностью 100 Вт с регулируемой цветовой температурой, два софтбокса, стойки и удобную сумку для транспортировки. Набор идеально подходит для начинающих фотографов, видеографов и стримеров, а также для выездных съемок.

Состав комплекта

  • Осветители Godox SL100Bi — 2 шт.
  • Софтбоксы Godox SB-BW6090 (60×90 см, байонет Bowens) — 2 шт.
  • Стойки Godox 304 (макс. высота 183 см) — 2 шт.
  • Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 — 1 шт.
  • Сумка Godox CB-04 для хранения и переноски — 1 шт.

Особенности и преимущества

  • Готовая двухсветовая схема: Всё необходимое для работы — в одном комплекте.
  • Регулируемая цветовая температура: От теплого 2800K до холодного 6500K света.
  • Мягкий свет: Софтбоксы 60×90 см обеспечивают естественное, рассеянное освещение.
  • Компактность и мобильность: Все компоненты упакованы в одну сумку с колесиками, что удобно для транспортировки.
  • Беспроводное управление: Управляйте настройками света дистанционно через пульт или смартфон.
  • Надежные стойки: Пружинный амортизатор обеспечивает плавное складывание стоек.

Для чего используется

Комплект SL100Bi-K2 является универсальным решением для широкого круга задач:

  • Портретная съемка: Создание мягкого и контролируемого света.
  • Студийная и выездная съемка: Благодаря компактной упаковке и небольшому весу.
  • Видеосъемка и интервью: Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественный тон кожи.
  • Стриминг и контент-съемка: Качественное освещение для онлайн-трансляций.

Характеристики попредметно:

Основные характеристики осветителя Godox SL100Bi

  • Мощность: 100 Вт.
  • Цветовая температура: 2800–6500 К (плавная регулировка).
  • Индекс цветопередачи: CRI ≥96, TLCI ≥97.
  • Управление: Приложение Godox Light, пульт RC-A6 (в комплекте).
  • Спецэффекты: 8 встроенных световых сценариев.
  • Беспроводное управление: Bluetooth и 2.4 ГГц.
  • Байонет: Bowens.

Софтбокс

  • Модель софтбокс Godox SB-FW6090
  • Байонет Bowens
  • Размер 60х90 см
  • Цвет отражающей поверхности серебро
  • Материал спиц металл

Стойка

  • Модель стойки Godox 304
  • Максимальная высота 183 см
  • Минимальная высота 80 см
  • Длина всложенном состоянии 73 см
  • Размах треноги (S) 92 см
  • Количество секций 3
  • Диаметр секций 25/ 22/ 19 мм
  • Диаметр ножек 19 мм
  • Крепежный адаптер, дюйм 5/8''
  • Амортизатор пружинный
  • Вес стойки-треноги 1 кг

Сумка

  • Модель сумки Godox CB-04
  • Внешний размер сумки 87×29×30 см
  • Внутренний размер сумки 76×25×24 см
  • Колеса есть

Комплектация

  • Осветитель Godox SL100Bi — 2 шт.
  • Софтбокс Godox SB-BW6090 — 2 шт.
  • Пульт ДУ Godox RC-A6 — 1 шт.
  • Стойка Godox 304 — 2 шт.
  • Сумка Godox CB-04 — 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон — 1 шт.

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