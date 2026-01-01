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Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования
Godox SA-D комплект студийного оборудования

Godox SA-D комплект студийного оборудования

Godox
Артикул: DAN-8644

Комплект студийного оборудования Godox SA-D состоит из 3 легких фокусируемых студийных осветителя S30, устанавливаемых на осветительные стойки Godox 213B, и целый набор светомодифицирующих насадок. Комплект предназначен для фотографов и видеографов, профессионально занимающихся предметной, свадебной, рекламной съемкой и использующих творческие приемы в освещении.

Описание

Для получения точечного пятна или регулировки его формы световой поток может быть дополнительно ограничен металлическими шторки Godox SA-08 (в комплекте 3 шт). Благодаря четырем шторкам, две из которых оснащены с дополнительными лепестками, вы сможете произвольно контролировать распределение светового потока на предмете съемки или фоне.
Два комплектных софтбокс SA-30 с сотами размером 30х30 см помогут сформировать мягкое и равномерное световое пятно. Байонет осветителя S30 позволяет вращать софтбокс, точно ориентируя световой пучок.
Проекционная насадка SA-P (с линзой SA-01 85 мм) дает возможность уменьшать или увеличивать световое пятно в зависимости от задач съемки. Набор сетчатых масок SA-05 позволяет создавать световой градиент, уменьшая яркость светового пятна.
Ирисовая диафрагма SA-06 помогает плавно и точно регулировать размер светового пятна и его плотность. С помощью отсекающей заслонки SA-07 можно сформировать световое пятно различной формы: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник, неправильный многоугольник. Набор масок GOBO SA-09 используются с держателем масок GOBO SA-10 для формирования светотеневого рисунка на заднем фоне или объекте съемки. Наборы светофильтров SA-11T и SA-11C созданы для корректировки цветовой температуры и для создания различных цветовых эффектов .
Две портативные сумки для переноски, в которых каждое изделие имеет свое место хранения, полностью вмещают комплект Godox SA-D со всеми осветительными принадлежностями.
Осветитель Godox S30 с сетевым адаптером, кабелем питания и аккумуляторной площадкой - 3 шт.

Комплектация

Комплектация:

  • Шторки Godox SA-08 - 3 шт.
  • Софтбокс с сотами Godox SA-30 - 2 шт.
  • Проекционная насадка Godox SA-P - 1 шт.
  • Набор сетчатых масок Godox SA-05 – 1 шт.
  • Заслонка отсекающая Godox SA-07 - 1 шт.
  • Диафрагма ирисовая Godox SA-06 - 1 шт.
  • Набор масок GOBO Godox SA-09 – 1 шт.
  • Держатель масок GOBO Godox SA-10 - 1 шт.
  • Набор для цветовых эффектов Godox SA-11C - 1 шт.
  • Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T - 1шт.
  • Стойка осветительная Godox 213B - 3 шт.
  • Сумка Godox CB-14 для стоек - 1шт.
  • Сумка Godox CB-15 для комплекта оборудования - 1шт.
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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