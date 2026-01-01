Godox S60-D комплект студийного оборудования

Характеристики:
- Мощность осветителя 60Вт
- Источник питания переменного тока 100В~240В 50/60Гц 0.9А
- Аккумулятор V-Mount 14.8В (приобретается отдельно)
- Цветовая температура 5600К±300К
- CRI ≥96
- TLCI ≥96
- Регулировка мощности светового потока 10% - 100% (плавная, с шагом 1%)
- Угол раскрытия светового потока 6° - 55°
- Освещенность в центре светового пятна (100%, 1м): узкий пучок (в центральной точке) 40000 лк, широкий пучок (в центральной точке) 3200 лк
- Дистанционное управление Приложение для смартфона / беспроводное управление / DMX управление
- Пульт дистанционного управления RC-A6 (опционально)
- Частота беспроводной передачи 2.4ГГц
Расстояние (на открытом пространстве) ~50м
- Каналы (CH) 32 (1-32)
- Группы (GR) 16 (A-F/0-9)
- Размер софтбокса 30х30 см
- Соты в комплекте
- Высота стойки 56-213 см
- Длина стойки в сложенном виде 51 см
- Ножки стойки 16х7 мм
- Количество секций стойки 5
- Диаметр секций стойки 29/25/19/16/13 мм
- Размеры пульта 120х38х15мм
- Размер осветителя 26.4х10.7х10 см
- Размер блока управления 268х113х64мм
- Вес пульта 30г
- Вес осветителя 1.4 кг
- Вес блока управления 1.0 кг
- Вес стойки 1.2 кг