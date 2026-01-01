Godox S60-D комплект студийного оборудования

Артикул: OLE-3876

Комплект оборудования для художественной съемки: 3 осветителя S60, 3 студийные стойки, софтбоксы, шторки, проекционная насадка и другие аксессуары, 2 сумки для переноски комплекта. Мощность осветителя 60 Вт, цветовая температура 5600 К, CRI 96+, TLCI 96+. Работает от сети или от аккумулятора типа V-Mount (приобретается отдельно). Комплект создан для фотографов и операторов, которые серьезно занимаются съемкой предметов, свадеб, рекламы и активно применяют творческие методы освещения.