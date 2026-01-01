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Godox S60-D комплект студийного оборудования
Godox S60-D комплект студийного оборудования
Godox S60-D комплект студийного оборудования
Godox S60-D комплект студийного оборудования
Godox S60-D комплект студийного оборудования
Godox S60-D комплект студийного оборудования
Godox S60-D комплект студийного оборудования
Godox S60-D комплект студийного оборудования
Godox S60-D комплект студийного оборудования
Godox S60-D комплект студийного оборудования
Godox S60-D комплект студийного оборудования

Godox S60-D комплект студийного оборудования

Godox
Артикул: OLE-3876

Комплект оборудования для художественной съемки: 3 осветителя S60, 3 студийные стойки, софтбоксы, шторки, проекционная насадка и другие аксессуары, 2 сумки для переноски комплекта. Мощность осветителя 60 Вт, цветовая температура 5600 К, CRI 96+, TLCI 96+. Работает от сети или от аккумулятора типа  V-Mount (приобретается отдельно). Комплект создан для фотографов и операторов, которые серьезно занимаются съемкой предметов, свадеб, рекламы и активно применяют творческие методы освещения.

Описание

Характеристики:

  • Мощность осветителя 60Вт
  • Источник питания переменного тока 100В~240В 50/60Гц 0.9А
  • Аккумулятор V-Mount 14.8В (приобретается отдельно)
  • Цветовая температура 5600К±300К
  • CRI ≥96
  • TLCI ≥96
  • Регулировка мощности светового потока 10%  - 100% (плавная, с шагом 1%)
  • Угол раскрытия светового потока 6° - 55°
  • Освещенность в центре светового пятна (100%, 1м): узкий пучок (в центральной точке) 40000 лк, широкий пучок (в центральной точке) 3200 лк
  • Дистанционное управление Приложение для смартфона / беспроводное управление / DMX управление
  • Пульт дистанционного управления RC-A6 (опционально)
  • Частота беспроводной передачи 2.4ГГц
    Расстояние (на открытом пространстве) ~50м
  • Каналы (CH) 32 (1-32)
  • Группы (GR) 16 (A-F/0-9)
  • Размер софтбокса 30х30 см
  • Соты в комплекте 
  • Высота стойки 56-213 см
  • Длина стойки в сложенном виде 51 см
  • Ножки стойки 16х7 мм
  • Количество секций стойки 5
  • Диаметр секций стойки  29/25/19/16/13 мм
  • Размеры пульта 120х38х15мм
  • Размер осветителя 26.4х10.7х10 см
  • Размер блока управления 268х113х64мм
  • Вес пульта 30г
  • Вес осветителя 1.4 кг
  • Вес блока управления 1.0 кг
  • Вес стойки 1.2 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый (с блоком управления и кабелем питания) – 3шт
  • Шторки восьмилепестковые Godox SA-08 – 3шт
  • Софтбокс Godox SA-30 – 2шт
  • Набор сетчатых масок Godox SA-05 – 1шт
  • Диафрагма ирисовая Godox SA-06 – 1шт
  • Заслонка отсекающая Godox SА-07 – 1шт
  • Набор масок GOBO Godox SA-09 – 1шт
  • Держатель масок GOBO Godox SA-10 – 1шт
  • Набор цветных фильтров Godox SA-11C  – 1шт
  • Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T – 1шт
  • Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) – 1шт
  • Пульт дистанционного управления Godox RC-A6  – 1шт
  • Стойка осветительная Godox 213B  – 3шт
  • Сумка Godox CB-14 для стоек – 1шт
  • Сумка Godox CB-21 для оборудования  – 1шт
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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