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Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Godox
Артикул: DAN-8478

Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки. Базовый комплект светодиодных источников постоянного ;биколорного света для коммерческой и художественной съемки: два осветителя Godox ML30Bi, два софтбокса Godox ML-SF3030, рассеиватели Godox ML-CD15, ML-CS1625, кейс Godox CB32 для хранения и переноски комплекта.

Описание

Базовый комплект Godox ML30Bi-K2 KitT<из двух светодиодных источников постоянного биколорного света серии ML и светомодифицирующих аксессуаров подойдет для создания сложных световых схем для коммерческой и художественной съемки.

Пользователь получает возможность установить компактные осветители в самой небольшой или мобильной студии. А входящие в комплект рукоятка Godox Adapter Holder и аккумуляторная площадка Godox BC60 позволит удерживать в руке осветитель с автономным питанием. Мощность каждого осветителя регулируется независимо, поэтому пользователь сам установит нужную яркость, а при помощи комплектных и дополнительно приобретаемых светомодифицирующих аксессуаров, подберет световой поток необходимой формы, размера и рассеянности.

Приборы с возможностью питания от аккумуляторного блока, создадут достаточное освещение для репортажной, свадебной и других видов фото- или видеосъемок, с комплектом будет удобно работать и ;в полях; и в студии.<>

В комплект входят дваосветителя Godox ML30Bi, которых будет достаточно, чтобы составить базовую схему освещения из двух источников света.

Портативные и мощные источники постоянного света, выдают поток белого света с регулируемой цветовой температурой 2800–6500K и максимальной мощностью 40 Вт.

Высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96 обеспечивает точную цветопередачу, и получаемый материал не нуждается в кропотливой цветокоррекции.

Яркость осветителей ML30Bi регулируется от 0 до 100% и управляется при помощи панели управления, расположенной на тыльной стороне корпуса осветителя, или при помощи смартфона с АРР Godox Light по Bluetooth. Малошумный отключаемый вентилятор дает возможность использовать устройства во время съемок прямого эфира, стриминга, интервью или любого другого видео с чистовой записью звука

Осветители питаются как от сетевого адаптера (входят в комплект), так и от аккумуляторного блока (в комплект входит одна аккумуляторная площадка Godox BC60, аккумуляторные батареи NP-F приобретаются дополнительно), легко создаст достаточное освещение для выездных или студийных видеосъемок.

В комплект входят три комплектных адаптера Godox ML-TA1 для установки осветителей на стойку или держатель со стандартным шпиготом 5/8" или резьбой 1/4''. Для этого в корпус держателя вложен адаптер-шпигот 5/8" с резьбовым отверстием 1/4" с одной стороны и винтом 1/4" с другой стороны.

Осветители серии ML имеют малый вес и очень компактные, поэтому могут устанавливаться на стойки практически любой грузоподъемности, например на легкие стойкиGodox 210F

Съемная рукоятка Godox Adapter Holder позволяет удерживать осветитель в руке длительное время. Рукоятка крепится к корпусу осветителя винтом 1/4" и имеет в основании отверстие, для установки на стандартный шпигот 5/8" осветительной стойки или другого держателя.

Осветители серии ML совместимы с различными модификаторами с байонетом Godox, которые придают световому потоку нужную форму и размер.

Рефлектор Ø13 см с ;зеркальной; поверхностью входит в комплект помогает создавать равномерное световое пятно с довольно резкой границей.

Компактный квадратный софтбокс ML-SF3030 размером 30х30 см, служит для того, чтобы сформировать мягкий и яркий светотеневой рисунок. Софтбокс создает прямоугольные блики и помогает имитировать свет «от окнаПрямоугольный рассеиватель Godox ML- CS1625 сферический рассеиватель Godox ML-CD15 можно использовать, чтобы получить еще более мягкий рассеянный свет. Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света. Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).

В полностью разложенном состоянии сферический рассеиватель поможет освещать пространство на 360 градусов. Если задняя часть рассеивателя сложена, световой поток ограничивается на 180 градусов, а при складывании передней части можно добиться большей контрастности.

Прямоугольный рассеиватель дает два варианта светотеневого перехода – в полностью разложенном состоянии и в качестве плоского рассеивателя.

Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.

Еще больше вариантов модификации света можно получить при использовании осветителя с дополнительно приобретаемым адаптером Godox S2. Адаптер S2 предоставляет возможность использовать практически любые светоформирующие аксессуары с байонетом Bowens.

Сумка-кейс Godox CB32 на молнии с двумя ручками и наплечным ремнем вмещает все предметы комплекта. Внутренние размеры CB-33 составляют 30x40x18 см, пространство разделено переставными перегородками. Внешние размеры компактны – 32x44x22 см.


Характеристики :

  • Модель осветителя - ML30bi
  • Мощность - Макс. 40 Вт
  • Цветовая температура - 2800–6500K
  • Регулировки яркости - 0%...100% (шаг 1%)
  • Яркость (100%, со стандартным рефлектором) ≈7530лк (1 м)CRI ≈96TLCI ≈97
  • Режимы - Режим регулировки цветовой температуры, режим динамических спецэффектов
  • Количество спецэффектов - 21 световой эффект (в 7 категориях)
  • Дистанционное управление - Bluetooth, АРР Godox Light
  • Встроенный модуль ВТ 2402.0-2480.0МГц/3,2мВт
  • Дальность действия управления Bluetooth - до 15м (на открытом пространстве)
  • Температура при эксплуатации -10…+40°С
  • Питание от сетевого адаптера - 14В/3.4А
  • Питание от аккумуляторов - NP-F970*2 (в комплект не входят)
  • Размеры - 120х88х88мм (без рукоятки и рефлектора)
  • Вес - 620 г
  • Модель софтбокса - ML-SF3030
  • Размер софтбокса - 30х30см
  • Байонет - Godox
  • Цвет внутреннего покрытия - Серебристый
  • Количество спиц - 4
  • Тканевые соты - Есть
  • Модель рассеивателя - Godox ML-CD15
  • Форма рассеивателя - сферический
  • Диаметр рассеивателя - 15 см
  • Размер с сложенном виде - 15х15х5 см
  • Вес рассеивателя - 170г
  • Модель рассеивателя Godox ML-CS1625
  • Форма рассеивателя - прямоугольная
  • Размер рассеивателя - 25х16.5 см
  • Размер с сложенном виде - 25х16.5х4 см
  • Вес рассеивателя - 280г
  • Модель адаптера Godox ML-TA1
  • Совместимость - Осветители серии ML и другое фотооборудование с резьбовым отверстием 1/4”
  • Крепление для фотозонта - Есть
  • Монтажный винт адаптера - 1/4”
  • Монтажное отверстие адаптера - Под шпигот 5/8'', резьбовое 1/4”
  • Материал адаптера - алюминиевый сплав
  • Размеры адаптера - 85х40 мм
  • Вес адаптера - 160 г
  • Модель рукоятки Godox Adapter Holder
  • Монтажный винт рукоятки - 1/4”
  • Монтажное отверстие адаптера Под шпигот 5/8''
  • Материал рукоятки - ABS-пластик
  • Длина рукоятки - 205 мм
  • Вес рукоятки - 220 г
  • Модель сумки Godox CB32
  • Внутренние размеры сумки - 30x40x18 см
  • Внешние размеры сумки - 32x44x22 см
  • Вес сумки - 4.5 кг
  • Размер упаковки - 48x37x25 см
  • Вес с упаковкой - 9.0 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox ML30Bi – 2 шт
  • Сетевой адаптер  – 2 шт
  • Кабель питания AC 5 м– 2 шт
  • Держатель сетевого адаптера – 2 шт
  • Аккумуляторная площадка Godox BC60 – 1 шт
  • Кабель питания DC 1.5 м – 1 шт
  • Кабель питания DC 0.2 м – 1 шт
  • Рефлектор RTF – 2 шт
  • Рассеиватель сферический Godox ML-CD15 – 1 шт
  • Рассеиватель Godox ML-CS1625 – 1 шт
  • Софтбокс Godox ML-SF3030 – 2 шт
  • Адаптер на стойку Godox ML-TA1– 2 шт
  • Рукоятка Godox Adapter Holder – 1 шт
  • Кейс для хранения Godox CB32 – 1 шт
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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