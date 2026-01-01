Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Описание

Базовый комплект Godox ML30Bi-K2 KitT<из двух светодиодных источников постоянного биколорного света серии ML и светомодифицирующих аксессуаров подойдет для создания сложных световых схем для коммерческой и художественной съемки.

Пользователь получает возможность установить компактные осветители в самой небольшой или мобильной студии. А входящие в комплект рукоятка Godox Adapter Holder и аккумуляторная площадка Godox BC60 позволит удерживать в руке осветитель с автономным питанием. Мощность каждого осветителя регулируется независимо, поэтому пользователь сам установит нужную яркость, а при помощи комплектных и дополнительно приобретаемых светомодифицирующих аксессуаров, подберет световой поток необходимой формы, размера и рассеянности.

Приборы с возможностью питания от аккумуляторного блока, создадут достаточное освещение для репортажной, свадебной и других видов фото- или видеосъемок, с комплектом будет удобно работать и ;в полях; и в студии.<>

В комплект входят дваосветителя Godox ML30Bi, которых будет достаточно, чтобы составить базовую схему освещения из двух источников света.

Портативные и мощные источники постоянного света, выдают поток белого света с регулируемой цветовой температурой 2800–6500K и максимальной мощностью 40 Вт.

Высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96 обеспечивает точную цветопередачу, и получаемый материал не нуждается в кропотливой цветокоррекции.

Яркость осветителей ML30Bi регулируется от 0 до 100% и управляется при помощи панели управления, расположенной на тыльной стороне корпуса осветителя, или при помощи смартфона с АРР Godox Light по Bluetooth. Малошумный отключаемый вентилятор дает возможность использовать устройства во время съемок прямого эфира, стриминга, интервью или любого другого видео с чистовой записью звука

Осветители питаются как от сетевого адаптера (входят в комплект), так и от аккумуляторного блока (в комплект входит одна аккумуляторная площадка Godox BC60, аккумуляторные батареи NP-F приобретаются дополнительно), легко создаст достаточное освещение для выездных или студийных видеосъемок.

В комплект входят три комплектных адаптера Godox ML-TA1 для установки осветителей на стойку или держатель со стандартным шпиготом 5/8" или резьбой 1/4''. Для этого в корпус держателя вложен адаптер-шпигот 5/8" с резьбовым отверстием 1/4" с одной стороны и винтом 1/4" с другой стороны.

Осветители серии ML имеют малый вес и очень компактные, поэтому могут устанавливаться на стойки практически любой грузоподъемности, например на легкие стойкиGodox 210F

Съемная рукоятка Godox Adapter Holder позволяет удерживать осветитель в руке длительное время. Рукоятка крепится к корпусу осветителя винтом 1/4" и имеет в основании отверстие, для установки на стандартный шпигот 5/8" осветительной стойки или другого держателя.

Осветители серии ML совместимы с различными модификаторами с байонетом Godox, которые придают световому потоку нужную форму и размер.

Рефлектор Ø13 см с ;зеркальной; поверхностью входит в комплект помогает создавать равномерное световое пятно с довольно резкой границей.

Компактный квадратный софтбокс ML-SF3030 размером 30х30 см, служит для того, чтобы сформировать мягкий и яркий светотеневой рисунок. Софтбокс создает прямоугольные блики и помогает имитировать свет «от окнаПрямоугольный рассеиватель Godox ML- CS1625 сферический рассеиватель Godox ML-CD15 можно использовать, чтобы получить еще более мягкий рассеянный свет. Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света. Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).

В полностью разложенном состоянии сферический рассеиватель поможет освещать пространство на 360 градусов. Если задняя часть рассеивателя сложена, световой поток ограничивается на 180 градусов, а при складывании передней части можно добиться большей контрастности.

Прямоугольный рассеиватель дает два варианта светотеневого перехода – в полностью разложенном состоянии и в качестве плоского рассеивателя.

Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.

Еще больше вариантов модификации света можно получить при использовании осветителя с дополнительно приобретаемым адаптером Godox S2. Адаптер S2 предоставляет возможность использовать практически любые светоформирующие аксессуары с байонетом Bowens.

Сумка-кейс Godox CB32 на молнии с двумя ручками и наплечным ремнем вмещает все предметы комплекта. Внутренние размеры CB-33 составляют 30x40x18 см, пространство разделено переставными перегородками. Внешние размеры компактны – 32x44x22 см.





Характеристики :