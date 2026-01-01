Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Базовый комплект Godox ML30Bi-K2 KitT<из двух светодиодных источников постоянного биколорного света серии ML и светомодифицирующих аксессуаров подойдет для создания сложных световых схем для коммерческой и художественной съемки.
Пользователь получает возможность установить компактные осветители в самой небольшой или мобильной студии. А входящие в комплект рукоятка Godox Adapter Holder и аккумуляторная площадка Godox BC60 позволит удерживать в руке осветитель с автономным питанием. Мощность каждого осветителя регулируется независимо, поэтому пользователь сам установит нужную яркость, а при помощи комплектных и дополнительно приобретаемых светомодифицирующих аксессуаров, подберет световой поток необходимой формы, размера и рассеянности.
Приборы с возможностью питания от аккумуляторного блока, создадут достаточное освещение для репортажной, свадебной и других видов фото- или видеосъемок, с комплектом будет удобно работать и ;в полях; и в студии.<>
В комплект входят дваосветителя Godox ML30Bi, которых будет достаточно, чтобы составить базовую схему освещения из двух источников света.
Портативные и мощные источники постоянного света, выдают поток белого света с регулируемой цветовой температурой 2800–6500K и максимальной мощностью 40 Вт.
Высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96 обеспечивает точную цветопередачу, и получаемый материал не нуждается в кропотливой цветокоррекции.
Яркость осветителей ML30Bi регулируется от 0 до 100% и управляется при помощи панели управления, расположенной на тыльной стороне корпуса осветителя, или при помощи смартфона с АРР Godox Light по Bluetooth. Малошумный отключаемый вентилятор дает возможность использовать устройства во время съемок прямого эфира, стриминга, интервью или любого другого видео с чистовой записью звука
Осветители питаются как от сетевого адаптера (входят в комплект), так и от аккумуляторного блока (в комплект входит одна аккумуляторная площадка Godox BC60, аккумуляторные батареи NP-F приобретаются дополнительно), легко создаст достаточное освещение для выездных или студийных видеосъемок.
В комплект входят три комплектных адаптера Godox ML-TA1 для установки осветителей на стойку или держатель со стандартным шпиготом 5/8" или резьбой 1/4''. Для этого в корпус держателя вложен адаптер-шпигот 5/8" с резьбовым отверстием 1/4" с одной стороны и винтом 1/4" с другой стороны.
Осветители серии ML имеют малый вес и очень компактные, поэтому могут устанавливаться на стойки практически любой грузоподъемности, например на легкие стойкиGodox 210F
Съемная рукоятка Godox Adapter Holder позволяет удерживать осветитель в руке длительное время. Рукоятка крепится к корпусу осветителя винтом 1/4" и имеет в основании отверстие, для установки на стандартный шпигот 5/8" осветительной стойки или другого держателя.
Осветители серии ML совместимы с различными модификаторами с байонетом Godox, которые придают световому потоку нужную форму и размер.
Рефлектор Ø13 см с ;зеркальной; поверхностью входит в комплект помогает создавать равномерное световое пятно с довольно резкой границей.
Компактный квадратный софтбокс ML-SF3030 размером 30х30 см, служит для того, чтобы сформировать мягкий и яркий светотеневой рисунок. Софтбокс создает прямоугольные блики и помогает имитировать свет «от окнаПрямоугольный рассеиватель Godox ML- CS1625 сферический рассеиватель Godox ML-CD15 можно использовать, чтобы получить еще более мягкий рассеянный свет. Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света. Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).
В полностью разложенном состоянии сферический рассеиватель поможет освещать пространство на 360 градусов. Если задняя часть рассеивателя сложена, световой поток ограничивается на 180 градусов, а при складывании передней части можно добиться большей контрастности.
Прямоугольный рассеиватель дает два варианта светотеневого перехода – в полностью разложенном состоянии и в качестве плоского рассеивателя.
Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.
Еще больше вариантов модификации света можно получить при использовании осветителя с дополнительно приобретаемым адаптером Godox S2. Адаптер S2 предоставляет возможность использовать практически любые светоформирующие аксессуары с байонетом Bowens.
Сумка-кейс Godox CB32 на молнии с двумя ручками и наплечным ремнем вмещает все предметы комплекта. Внутренние размеры CB-33 составляют 30x40x18 см, пространство разделено переставными перегородками. Внешние размеры компактны – 32x44x22 см.
Характеристики :
- Модель осветителя - ML30bi
- Мощность - Макс. 40 Вт
- Цветовая температура - 2800–6500K
- Регулировки яркости - 0%...100% (шаг 1%)
- Яркость (100%, со стандартным рефлектором) ≈7530лк (1 м)CRI ≈96TLCI ≈97
- Режимы - Режим регулировки цветовой температуры, режим динамических спецэффектов
- Количество спецэффектов - 21 световой эффект (в 7 категориях)
- Дистанционное управление - Bluetooth, АРР Godox Light
- Встроенный модуль ВТ 2402.0-2480.0МГц/3,2мВт
- Дальность действия управления Bluetooth - до 15м (на открытом пространстве)
- Температура при эксплуатации -10…+40°С
- Питание от сетевого адаптера - 14В/3.4А
- Питание от аккумуляторов - NP-F970*2 (в комплект не входят)
- Размеры - 120х88х88мм (без рукоятки и рефлектора)
- Вес - 620 г
- Модель софтбокса - ML-SF3030
- Размер софтбокса - 30х30см
- Байонет - Godox
- Цвет внутреннего покрытия - Серебристый
- Количество спиц - 4
- Тканевые соты - Есть
- Модель рассеивателя - Godox ML-CD15
- Форма рассеивателя - сферический
- Диаметр рассеивателя - 15 см
- Размер с сложенном виде - 15х15х5 см
- Вес рассеивателя - 170г
- Модель рассеивателя Godox ML-CS1625
- Форма рассеивателя - прямоугольная
- Размер рассеивателя - 25х16.5 см
- Размер с сложенном виде - 25х16.5х4 см
- Вес рассеивателя - 280г
- Модель адаптера Godox ML-TA1
- Совместимость - Осветители серии ML и другое фотооборудование с резьбовым отверстием 1/4”
- Крепление для фотозонта - Есть
- Монтажный винт адаптера - 1/4”
- Монтажное отверстие адаптера - Под шпигот 5/8'', резьбовое 1/4”
- Материал адаптера - алюминиевый сплав
- Размеры адаптера - 85х40 мм
- Вес адаптера - 160 г
- Модель рукоятки Godox Adapter Holder
- Монтажный винт рукоятки - 1/4”
- Монтажное отверстие адаптера Под шпигот 5/8''
- Материал рукоятки - ABS-пластик
- Длина рукоятки - 205 мм
- Вес рукоятки - 220 г
- Модель сумки Godox CB32
- Внутренние размеры сумки - 30x40x18 см
- Внешние размеры сумки - 32x44x22 см
- Вес сумки - 4.5 кг
- Размер упаковки - 48x37x25 см
- Вес с упаковкой - 9.0 кг