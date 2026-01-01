Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Описание

Godox ML-KIT2 комплект из трех светодиодных источников постоянного биколорного света серии ML и светомодифицирующих аксессуаров подойдет для создания сложных световых схем для коммерческой и художественной съемки.

Пользователь получает возможность установить компактные осветители в самой небольшой или мобильной студии. А входящие в комплект рукоятка Godox Adapter Holder и аккумуляторная площадка Godox BC60 позволит удерживать в руке осветитель с автономным питанием. Мощность каждого осветителя регулируется независимо, поэтому пользователь сам установит нужную яркость, а при помощи комплектных и дополнительно приобретаемых светомодифицирующих аксессуаров, подберет световой поток необходимой формы, размера и рассеянности.

Приборы с возможностью питания от аккумуляторного блока, создадут достаточное освещение для репортажной, свадебной и других видов фото- или видеосъемок, с комплектом будет удобно работать и «в полях» и в студии.