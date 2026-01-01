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Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Godox ML-KIT2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Godox
Артикул: DAN-8476

Расширенный комплект светодиодных источников постоянного биколорного света для коммерческой и художественной съемки: осветитель Godox ML60Bi, два осветителя Godox ML30Bi, софтбоксы Godox AD-S65S и Godox ML-SF3030, рассеиватели Godox ML-CD15, ML-CS1625, кейс Godox CB33 для хранения и переноски комплекта

Описание

Godox ML-KIT2 комплект из трех светодиодных источников постоянного биколорного света серии ML и светомодифицирующих аксессуаров подойдет для создания сложных световых схем для коммерческой и художественной съемки.

Пользователь получает возможность установить компактные осветители в самой небольшой или мобильной студии. А входящие в комплект рукоятка Godox Adapter Holder и аккумуляторная площадка Godox BC60 позволит удерживать в руке осветитель с автономным питанием. Мощность каждого осветителя регулируется независимо, поэтому пользователь сам установит нужную яркость, а при помощи комплектных и дополнительно приобретаемых светомодифицирующих аксессуаров, подберет световой поток необходимой формы, размера и рассеянности.

Приборы с возможностью питания от аккумуляторного блока, создадут достаточное освещение для репортажной, свадебной и других видов фото- или видеосъемок, с комплектом будет удобно работать и «в полях» и в студии.

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox ML30Bi - 2 шт
  • Осветитель светодиодный Godox ML60Bi - 1 шт
  • Сетевой адаптер - 3 шт Кабель питания AC 5 м - 3 шт
  • Держатель сетевого адаптера - 3 шт
  • Аккумуляторная площадка Godox BC60 - 1 шт
  • Кабель питания DC 1.5 м
  • Кабель питания DC 0.2 м
  • Рефлектор RTF - 3 шт
  • Рассеиватель сферический Godox ML-CD15 - 1 шт
  • Рассеиватель Godox ML-CS1625 - 1 шт
  • Софтбокс Godox AD-S65S быстроскладной - 1 шт
  • Софтбокс Godox ML-SF3030 - 2 шт
  • Адаптер на стойку Godox ML-TA1- 3 шт
  • Рукоятка Godox Adapter Holder - 1 шт
  • Кейс для хранения Godox CB33 -1 шт

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