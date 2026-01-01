Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей

Характеристики осветителя:
- Мощность 64 Вт
- Индекс CRI 96+
- Индекс TLCI 96+
- Цветовая температура 2000K~10000К
- 5 режимов: CCT, HSI, RGB, GEL, FX
- Дистанционное управление: DMX512-контроллер, мобильное приложение через Bluetooth, CRMX управление, панель управления, RDM управление
- Дальность управления по Bluetooth до 30 м
- Дальность радиоуправления до 150м
- Встроенный аккумулятор 14.4В/6000мАч
- DC входные параметры 20В⎓3.2A
- Источники питания DC/литиевый аккумулятор/V-mount аккумулятор
- Время работы от аккумулятора (100% яркости) до 120 мин
- Время зарядки до 180 мин
- Размеры Ø47*1200мм
- Вес 1,5 кг.