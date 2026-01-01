Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей

Артикул: OLE-2278

Комплект из 8 пиксельных трубчатых осветителей длиной 120 см каждый. Световое полотно осветителя сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые световые зоны. Мощность каждого 64 Вт. Цветовая температура от 2000К до 10000К, TLCI 96+, CRI 96+. 17 встроенных световых эффектов. 5 режимов: CCT, HSI, RGB, GEL, FX. Возможность дистанционного управления через радиосигнал, Bluetooth. Оснащен поворотным экраном для удобства настройки. В комплекте сумка для транспортировки, крепеж и адаптеры питания со шнурами.