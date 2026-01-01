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Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей
Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей
Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей
Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей
Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей
Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей
Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей
Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей
Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей
Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей
Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей

Godox Knowled TP4R-K8 комплект светодиодных осветителей

Godox
Артикул: OLE-2278

Комплект из 8 пиксельных трубчатых осветителей длиной 120 см каждый. Световое полотно осветителя сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые световые зоны. Мощность каждого 64 Вт. Цветовая температура от 2000К до 10000К, TLCI 96+, CRI 96+. 17 встроенных световых эффектов. 5 режимов: CCT, HSI, RGB, GEL, FX. Возможность дистанционного управления через радиосигнал, Bluetooth. Оснащен поворотным экраном для удобства настройки. В комплекте сумка для транспортировки, крепеж и адаптеры питания со шнурами.

Описание

Характеристики осветителя:

  • Мощность 64 Вт
  • Индекс CRI 96+
  • Индекс TLCI 96+ 
  • Цветовая температура 2000K~10000К
  • 5 режимов: CCT, HSI, RGB, GEL, FX
  • Дистанционное управление: DMX512-контроллер, мобильное приложение через Bluetooth, CRMX управление, панель управления, RDM управление
  • Дальность управления по Bluetooth до 30 м
  • Дальность радиоуправления до 150м
  • Встроенный аккумулятор 14.4В/6000мАч
  • DC входные параметры 20В⎓3.2A
  • Источники питания DC/литиевый аккумулятор/V-mount аккумулятор
  • Время работы от аккумулятора (100% яркости) до 120 мин
  • Время зарядки до 180 мин
  • Размеры Ø47*1200мм
  • Вес 1,5 кг.

Комплектация

  • 8 Трубчатых пиксельных ламп длиной 120 см
  • 4 Адаптера питания (один на двоих)
  • 4 шнура питания
  • 16 зажимов
  • 8 двойных прямых кабелей постоянного тока
  • 16 болтов
  • 16 стальных тросиков
  • сумка для переноски 

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