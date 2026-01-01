Godox Knowled TP4R-K4 комплект светодиодных осветителей

Описание

Godox Knowled TP4R-K4 - комплект на базе 4-х инновационных пиксельных осветителей, которые позволят оживить сюжет и создать нужное настроение в кадре. С помощью этого комплекта можно воспроизводить освещение из множества цветов и различных динамических цветовых комбинаций, что открывает новые горизонты для вашего творчества. Световое полотно осветителя TP-R сконструировано по принципу пиксельной матрицы, каждая световая зона которой может излучать свет различного цвета.

Плотное расположение пикселей (световых зон) поможет создать реалистичные сюжеты. Благодаря возможности независимого управления большим количеством отдельных световых зон, обеспечивается более плавное движение цвета для имитации реального перемещения света и его более точного расположения. Кроме того, вы можете программировать параметры пикселей при помощи трёх встроенных эффектов, включая последовательного пробегания светового пучка для имитации преследования, плавного изменения цвета и яркости для имитации потока воды, огня, молнии и т.д., эффект затухания для плавного изменения яркости светодиодной лампы от минимального до максимального значения или наоборот.

Доступно несколько методов управления параметрами осветительного оборудования: беспроводное управление с использованием CRMX, проводное управление через DMX-контроллер, а также современное приложение для мобильных устройств Godox Light 3.0. Встроенный беспроводной модуль DMX от LumenRadio обеспечивает удобство в управлении освещением и позволяет работать вместе с другими профессиональными осветительными приборами в рамках одной системы управления.

Возможность маппинга световых зон осветителя значительно упрощает процесс создания реалистичных световых сценариев. С помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проекции видео на группу пиксельных осветителей, можно добиться световых эффектов, которые недоступны для традиционных осветительных приборов. Маппинг позволяет добиться естественных и плавных колебаний света и теней на освещаемых объектах.

Для контроля над количеством используемых каналов управления вы можете переключаться между режимами 8 и 16 бит. Режим 8 бит подходит в случае, когда количество каналов ограничено, и вам необходимо управлять большим числом осветительных приборов. В то же время, 16-битный режим оказывается полезным, если вы отдаёте предпочтение более точному контролю над цветом и яркостью.

Для удобства работы с осветителем можно повернуть изображение на экране на 180 градусов. Такой подход облегчает настройку параметров без необходимости наклонять голову, даже в сложных условиях использования.

Пиксельный осветитель способен создавать многообразие эффектов, но чтобы добиться оптимальных результатов, рекомендуется приобрести разнообразные светоформирующие аксессуары, которые помогут вам в реализации задуманных световых эффектов.

Характеристики:

DC входные параметры питания 20В⎓3.2A

Мощность 64Вт

Встроенный аккумулятор 14.4В/6000мАч

Источники питания DC/литиевый аккумулятор/V-mount аккумулятор

Примечание: Батарея V-mount должна быть 14,8 В или 26 В 100 Втч или более (продается отдельно).

Время работы от аккумулятора до 120 мин (100% яркость)

Время зарядки около 180 мин

Степень защиты IP65

Индекс CRI ≥96

Индекс TLCI ≥96

Цветовая температура (CCT) 2000K~10000К

Режимы 5 режимов: CCT, HSI, RGB, GEL, FX

Количество световых эффектов 17

Дист. управление DMX512-контроллер, мобильное приложение через Bluetooth, CRMX управление, панель управления, RDM управление

Дальность управления Bluetooth до 30м

Дальность радиоуправления до 150м

Температура эксплуатации -10…+40°

Размеры Ø47*1200мм

Вес 1.5кг



