Артикул: DAN-8730

FST Umbrella-2 KIT комплект света зонтами.

Комплект студийного освещения на базе двух приборов постоянного света суммарной мощностью 100 Вт. Комплект включает в себя две стойки, два патрона с креплением для фотозонта, два фотозонта белых на просвет.



