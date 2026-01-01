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FST Umbrella-2 KIT комплект света зонтами

FST Umbrella-2 KIT комплект света зонтами

FST
Артикул: DAN-8730

FST Umbrella-2 KIT комплект света зонтами.

Комплект студийного освещения на базе двух приборов постоянного света суммарной мощностью 100 Вт. Комплект включает в себя две стойки, два патрона с креплением для фотозонта, два фотозонта белых на просвет.


Описание

Комплектация:

  • FST L-E27-LED50 лампа - 2шт.
  • FST UT-80 фотозонт просветный - 2шт.
  • FST FLH патрон для лампы вспышки и зонта - 2шт.
  • FST LS-220 стойка студийная 220 см - 2шт.

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