FST SFL-363 KIT постоянный свет комплект

Характеристики:
- Светодиодов: сверхъяркие SMD, 360 шт
- Мощность: 36W
- Индекс цветопередачи: CRI 96+
- Цветовая температура: 3200K-5600K
- Световой поток 3600 Лм
- Диапазон регулировки мощности: от 10% до 100%
- Срок службы светодиодов : 50000 часов.
- Питание: DC 13-15V, два разъема для батарей Sony NP-F
- DC-адаптер 15V, 2,4A
- Дистанционное управление : 2,4 Ггц, 99 каналов , 50 м.
- Размеры осветителей: 240х200х40 мм
- Размеры софтбоксов с сотами 34x38 см
- Максимальная высота стойки 220 см
- Максимальная нагрузка стойки 3 кг