FST SFL-362 KIT постоянный свет комплект

Артикул: OLE-3406

Комплект постоянного цвета состоит из двух светодиодных панелей (360 светодиодов) с дополнительными аксессуарами. Мощность каждого 36 Вт, цветовая температура 3200-5600К, CRI 96+, регулировка мощности от 10% до 100%. На задней панели предумотрены отверстия для пассивного охлаждения. Работают от сети и от аккумуляторов типа NP-F. В комплект входят стойки, софтбоксы и шторки и ручки-держатели.