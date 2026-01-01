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FST SFL-362 KIT постоянный свет комплект
FST SFL-362 KIT постоянный свет комплект
FST SFL-362 KIT постоянный свет комплект
FST SFL-362 KIT постоянный свет комплект

FST SFL-362 KIT постоянный свет комплект

FST
Артикул: OLE-3406

Комплект постоянного цвета состоит из двух светодиодных панелей (360 светодиодов) с дополнительными аксессуарами. Мощность каждого 36 Вт, цветовая температура 3200-5600К, CRI 96+, регулировка мощности от 10% до 100%. На задней панели предумотрены отверстия для пассивного охлаждения. Работают от сети и от аккумуляторов типа NP-F. В комплект входят стойки, софтбоксы и шторки и ручки-держатели. 

Описание

Характеристики:

  • Светодиодов: сверхъяркие SMD, 360 шт
  • Мощность: 36W
  • Индекс цветопередачи: CRI 96+
  • Цветовая температура: 3200K-5600K
  • Световой поток 3600 Лм
  • Диапазон регулировки мощности: от 10% до 100%
  • Срок службы светодиодов : 50000 часов.
  • Питание: DC 13-15V, два разъема для батарей Sony NP-F
  • DC-адаптер 15V, 2,4A
  • Дистанционное управление : 2,4 Ггц, 99 каналов , 50 м.
  • Размеры осветителей: 240х200х40 мм
  • Размеры софтбоксов с сотами 34x38 см
  • Максимальная высота стойки 220 см
  • Максимальная нагрузка стойки 3 кг

Комплектация

  • Светодиодная панель  FST SFL-36BPro (в комплекте сумка, адаптер, сетевой шнур, ПДУ, шторки, рассеивающая панель, ручка-держатель) - 2 шт.
  •  Софтбокс FST SB-50  500/600 с сотами  - 2 шт.
  • Стойка студийная  FST LS-220 - 2 шт.
  • Сумка для переноски FST KB-86 - 1 шт .     

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