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FST MACRO KIT 40 LED комплект постоянного света для макросъемки
FST MACRO KIT 40 LED комплект постоянного света для макросъемки

FST MACRO KIT 40 LED комплект постоянного света для макросъемки

FST
Артикул: NVF-8798

FST MACRO KIT 40 LED – комплект постоянного света для макросъемки.

Идеальный набор для любителей макросъемки. Лайткуб служит для получения ровного, бестеневого освещения. Имеет четыре сменных фона: черный, белый, красный и синий. Он быстро складывается и упаковывается в компактный чехол. Суммарная мощность осветителей – 40 Вт.

Описание

FST MACRO KIT 40 LED комплект постоянного света для макросъемки

Комплектация

  • Лайткуб FST LT-40 – 1 шт.
  • Патрон FST FLH для лампы вспышки и зонта – 2 шт.
  • Лампа FST L-E27-LED20 – 2 шт.
  • Клипса с адаптером FST SC-02 – 2 шт.
  • FST сумка 4002 – 1 шт.

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