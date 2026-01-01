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Москва
Малая Семеновская 3с6
FST MACRO KIT 40 LED – комплект постоянного света для макросъемки.
Идеальный набор для любителей макросъемки. Лайткуб служит для получения ровного, бестеневого освещения. Имеет четыре сменных фона: черный, белый, красный и синий. Он быстро складывается и упаковывается в компактный чехол. Суммарная мощность осветителей – 40 Вт.
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