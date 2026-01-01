FST LED-35 Umbrella II комплект постоянного света с зонтом

Описание

Комплект студийного света, который подойдет для небольшой любительской студии, а также для профессиональных съемок.

Светодиодная лампа CY-G35 имеет цветовую температуру 5500 К и мощность 35 W.

Патрон FST FLH для лампы вспышки и зонта монтируется на стандартный стоечный палец или штангу диаметром 5/8". Патрон позволяет разместить ведомую вспышку с цоколем стандарта Е27. Также конструкция патрона включает в себя поворотный кронштейн, отверстие для установки фотозонта и кабель питания длиной 1,7 м. При желании можно установить в патрон и любую бытовую лампу, скорректировав баланс белого на камере или при постобработке.



Стойка FST LS-302 - алюминиевая трехсекционная, предназначена для установки студийного оборудования весом до 2,5 кг. Снабжена стандартным креплением 5/8". Максимальная рабочая высота - 203 см.

Технические характеристики стойки:

максимальная высота, см - 203

минимальная высота, см - 84

длина в сложенном виде, см - 70

вес, кг - 1,04

материал - алюминий

максимальная нагрузка, кг - 2,5

Серый пластиковый фон FST 60х130 матовый является отличным выбором для предметной съемки или съемки портрета.