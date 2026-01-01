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FST LED-35 Umbrella II комплект постоянного света с зонтом
FST LED-35 Umbrella II комплект постоянного света с зонтом
FST LED-35 Umbrella II комплект постоянного света с зонтом

FST LED-35 Umbrella II комплект постоянного света с зонтом

FST
Артикул: NVF-7730

Комплект постоянного света FST LED-35 Umbrella II с зонтами.

Мобильный комплект постоянного света для фото- и видеосъемки состоит из двух просветных белых зонтов, двух стоек L302, двух патронов FLH, двух светодиодные лампы мощностью 35 Вт каждая и серого пластикового фона. Для удобства хранения и транспортировки комплект поставляется в удобной сумке.


Описание

Комплект студийного света, который подойдет для небольшой любительской студии, а также для профессиональных съемок.

Светодиодная лампа CY-G35 имеет цветовую температуру 5500 К и мощность 35 W.

Патрон FST FLH для лампы вспышки и зонта монтируется на стандартный стоечный палец или штангу диаметром 5/8". Патрон позволяет разместить ведомую вспышку с цоколем стандарта Е27. Также конструкция патрона включает в себя поворотный кронштейн, отверстие для установки фотозонта и кабель питания длиной 1,7 м. При желании можно установить в патрон и любую бытовую лампу, скорректировав баланс белого на камере или при постобработке. 

Стойка FST LS-302 - алюминиевая трехсекционная, предназначена для установки студийного оборудования весом до 2,5 кг. Снабжена стандартным креплением 5/8". Максимальная рабочая высота - 203 см.

Технические характеристики стойки:
  • максимальная высота, см - 203
  • минимальная высота, см - 84
  • длина в сложенном виде, см - 70
  • вес, кг - 1,04
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка, кг - 2,5

Серый пластиковый фон FST 60х130 матовый является отличным выбором для предметной съемки или съемки портрета. 

Комплектация

  • Патрон для лампы FST FLH - 2 шт.
  • Светодиодная лампа CY-G Е27 35Вт - 2 шт.
  • Стойка студийная L302 (от 84 см- до 203 см)- 2 шт.
  • Белый фотозонт на просвет - 2 шт.
  • Серый пластиковый фон FST 60х130 матовый - 1 шт.
  • Сумка для транспортировки - 1 шт.

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