images
images
images
images
images
images
FST KF-130LED Kit комплект постоянного света
FST KF-130LED Kit комплект постоянного света
FST KF-130LED Kit комплект постоянного света
FST KF-130LED Kit комплект постоянного света
FST KF-130LED Kit комплект постоянного света
FST KF-130LED Kit комплект постоянного света

FST KF-130LED Kit комплект постоянного света

FST
Артикул: OLE-2697

Комплект постоянного света состоит из двух осветителей, десяти ламп, двух софтбоксов и двух стоек. В комплекте светодиодные лампы мощностью 25 Вт, цветовая температура 5400 К и патрон E-27. Софтбоксы размером 60 x 90 см рассчитаны на работу со светодиодными лампами L-E27. В комплекте две трехсекционных стойки LS с максимальной высотой 2,2 м, максимальной нагрузой 3 кг.  Комплект используется в съемках видеороликов, портретной и предметной съемки.

Описание

Характеристики:

Лампы

  • Тип лампы - светодиодная
  • Мощность 25 Вт
  • Цветовая температура 5400 К
  • Патрон Е27

Софтбокс

  • Размер 60 х 90 см
  • Под патрон Е27

Стойки

  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Максимальная высота 220 см
  • Количество секций: 3.

Комплектация

  • Осветитель FST KF-130   -   2 шт
  • Лампа FST L-E27-LED25  -   10 шт
  • Софтбокс FST 60x90 см.  -   2 шт.
  • Стойки FST LS-220           -   2 шт.
  • Сумка FST KB-86              -   1 шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Лилиан Бассман - гимн женственности и элегантности
Лилиан Бассман - гимн женственности и элегантности
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.