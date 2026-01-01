FST ET-LED462 KIT комплект постоянного света с сумкой 8020

Описание

Комплект постоянного света FST ET-LED462 KIT дает мягкое и рассеянное освещение без мерцающего эффекта, что необходимо как для домашней, так и профессиональной фото- и видеосъемки. Приборы в процессе работы нагреваются незначительно, поэтому комплект прекрасно подойдет для съемок объектов, не переносящих воздействия высоких температур. Удобная сумка для транспортировки и легкая сборка позволяют брать комплект на выездные съемки. Комплект изготовлен из высококачественных и прочных материалов, которые обеспечат надежность и долговечность фотооборудования.

Характеристики: