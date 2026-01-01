images
images
FST ET-LED462 KIT комплект постоянного света с сумкой 8020
FST ET-LED462 KIT комплект постоянного света с сумкой 8020

FST ET-LED462 KIT комплект постоянного света с сумкой 8020

FST
Артикул: MTG-0232

Комплект постоянного света FST ET-LED462 KIT - это студийный свет от бренда FST, который будет интересен фотографам любого уровня подготовки. Комплект состоит из двух софтбоксов FST SB-015 (размер - 40x60 см), двух патронов E27, двух стоек FST LS-210, двух ламп FST L-E27-LED50. Он легко умещается в сумке с удобной ручкой, в которой его можно и переносить, и хранить.

Описание

Комплект постоянного света FST ET-LED462 KIT дает мягкое и рассеянное освещение без мерцающего эффекта, что необходимо как для домашней, так и профессиональной фото- и видеосъемки. Приборы в процессе работы нагреваются незначительно, поэтому комплект прекрасно подойдет для съемок объектов, не переносящих воздействия высоких температур. Удобная сумка для транспортировки и легкая сборка позволяют брать комплект на выездные съемки. Комплект изготовлен из высококачественных и прочных материалов, которые обеспечат надежность и долговечность фотооборудования.

Характеристики:

  • тип лампы - светодиодная
  • мощность одного светильника - 50 Вт
  • цветовая температура - 5500 К
  • высота стоек - 210 см
  • размер софтбокса - 40х60 см

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-015 - 2 шт.
  • Патрон Е27 - 2 шт.
  • Лампа светодиодная FST L-E27-LED50 - 2 шт.
  • Стойка FST LS-210 - 2 шт.
  • Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Как правильно нарушать правила композиции
Как правильно нарушать правила композиции
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Брассаи
Брассаи
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.