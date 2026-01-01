images
images
FST ET-462 KIT комплект постоянного света с сумкой 8020
FST ET-462 KIT комплект постоянного света с сумкой 8020

FST ET-462 KIT комплект постоянного света с сумкой 8020

FST
Артикул: MTG-0231

Комплект постоянного света FST ET-462 Kit предназначен для предметной, портретной съемки и видеосъемки. В комплекте 2 люминесцентные лампы Е27 105W, 2 студийные стойки 205 см, 2 софтбокса FST SB-015 40х60см и переносная сумка FST L-8020.

Описание

В комплекте постоянного света FST ET-462 Kit имеется два складных софтбокса с патронами E27 и боковыми креплениями для фильтров и рассеивателей, позволяющих создавать мягкое и рассеянное освещение без мерцающего эффекта, что необходимо как для домашней, так и профессиональной фото- и видеосъемки. Студийный свет создают две люминисцентные лампы Е27 105W с цветовой температурой 5500K. Они являются энергосберегающими и не нагреваются в процессе работы, поэтому комплект прекрасно подойдет для съемок объектов, не переносящих воздействия высоких температур. Для защиты, транспортировки и хранения фотооборудования предусмотрена удобная сумка FST L-8020. Противоскользящий плечевой ремень помогает равномерно распределить вес и обеспечивает удобную транспортировку различных аксессуаров. Сумка имеет изменяемые отсеки и застежки-молнии для рациональный доступа к фотооборудованию. Все изделия комплекта изготовлены из высококачественных и прочных материалов, которые обеспечат надежность и долговечность фотооборудования.

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-015 40x60 см - 2 шт.
  • Люминисцентная лампа Е27 105W - 2 шт.
  • Стойка студийная 205 см - 2 шт.
  • Сумка FST L-8020 - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.