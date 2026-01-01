FST ET-462 KIT комплект постоянного света с сумкой 8020

Описание

В комплекте постоянного света FST ET-462 Kit имеется два складных софтбокса с патронами E27 и боковыми креплениями для фильтров и рассеивателей, позволяющих создавать мягкое и рассеянное освещение без мерцающего эффекта, что необходимо как для домашней, так и профессиональной фото- и видеосъемки. Студийный свет создают две люминисцентные лампы Е27 105W с цветовой температурой 5500K. Они являются энергосберегающими и не нагреваются в процессе работы, поэтому комплект прекрасно подойдет для съемок объектов, не переносящих воздействия высоких температур. Для защиты, транспортировки и хранения фотооборудования предусмотрена удобная сумка FST L-8020. Противоскользящий плечевой ремень помогает равномерно распределить вес и обеспечивает удобную транспортировку различных аксессуаров. Сумка имеет изменяемые отсеки и застежки-молнии для рациональный доступа к фотооборудованию. Все изделия комплекта изготовлены из высококачественных и прочных материалов, которые обеспечат надежность и долговечность фотооборудования.