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Dedolight SLED3-D-M-E комплект постоянного света

Dedolight SLED3-D-M-E комплект постоянного света

Dedolight
Артикул: NVF-8658

Dedolight SLED3-D-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D.

Комплект из трех светодиодных приборов DLED4-D с блоком питания для аккумуляторов, аккумуляторами, DP1.1 и акксессуары, в сумке DSC2/2-200.

Описание

Dedolight DLED4-D – светодиодный осветительный прибор мощностью 40 Вт. Модель моноколор с интегрированной электроникой. Прибор позволяет диммировать лампу без потери температуры света. Цветовая температура 5500К. Вес, кг – 1,3.

Характеристики:

  • тип светильника – светодиодный
  • тип лампы – LED
  • потребляемая мощность – 40В
  • интенсивность фокуса  полный оборот фокусного кольца
  • интенсивность фокуса, град. – 4-60
  • крепление – 16 мм 
  • цветовая температура – 5500К
  • класс защиты – класс III, IP40, SELV
  • вес, кг – 1,3
  • размер, мм – 100x200x109

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